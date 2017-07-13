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Kocaeli'de halk otobüsü yandı

Kocaeli'de otobüsten inen yolcu, aracın arka kısmında yangını fark etmesi üzerine otobüs şoförünü uyardı

13 Temmuz 2017 Perşembe, 20:45:43 Güncelleme: 20:51:32 AA

Kocaelinin İzmit ilçesinde halk otobüsü yandı. Alınan bilgiye göre, Malta Mahallesi Piotr Wilcynskl Bulvarı üzerinde 4 yolcusu ile seyreden Önder Üzülmezin kullandığı halk otobüsü, Sarıcalar Sapağı mevkisinde yolcu indirmek üzere durdu.

Otobüsten inen yolcu, aracın arka kısmında yangını fark etmesi üzerine otobüs şoförünü uyardı.

Sürücü yolcuları tahliye ettikten sonra yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti ancak başarılı olamadı. Yangın tüm otobüse yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sonucu, araç kullanılamaz hale geldi.

Sürücü ile yolcular olay yerine gelen ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 2 saat önce
    doğalgazlı 10 numara değil
  • Misafir 2 saat önce
    10 numara
  • Misafir 4 saat önce
    Allah korumuş!
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