Habertürk TV'nin haberine göre; Katar Dışişleri Bakanı Al Thani bu gece Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, Katar Dışişleri Bakanı Thani'yi kabul edecek.

İHA'nın haberine göre; 13-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de bulunacak olan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.

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