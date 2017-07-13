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Katar Recep Tayyip Erdoğan Abdurrahman bin Casim El Thani
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Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani Türkiye'ye geldi

Katar Dışişleri Bakanı Al Thani, Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

13 Temmuz 2017 Perşembe, 23:02:09 Güncelleme: 23:51:32

Habertürk TV'nin haberine göre; Katar Dışişleri Bakanı Al Thani bu gece Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın, Katar Dışişleri Bakanı Thani'yi kabul edecek.

İHA'nın haberine göre; 13-14 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de bulunacak olan Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Thani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesi öngörülüyor.

Ziyaret vesilesiyle gerçekleştirilecek temaslarda Katar'la ikili ilişkilerin yanısıra güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı öğrenildi.

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YORUMLAR 4
  • Misafir 2 saat önce
    allahim yardimcimiz olsun buyuk oyunlar oynaniyir
  • Misafir 2 saat önce
    Allah yardımcımız olsun.Allah bizleri tekrar Muzaffer eylesin. Hoşgelin hep gelin,var olun.
  • Misafir 2 saat önce
    Usta sakin.
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