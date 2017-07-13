İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 24 ayrı noktada eş zamanlı yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 40 kilo kubar esrar, 8 bin 722 kök hint keneviri, uyurucu hap ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde tohumundan 1 buçuk tondan fazla uyuşturucu madde imal edilebileceği kaydedildi.

2 İL VE 25 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Habertürk Habaer Merkezi'nin haberine göre, İzmir ve Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerini eş zamanlı operasyonunda 40 kilo esrar ele geçirdi. İzmir İl Jandarma komutanlığı ekipleri, önceki gün alınan istihbarat üzerine 25 ilçe ile Aydın'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlattı. 24 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 40 kilo kubar esrar, 8 bin 722 kök hint keneviri, 8 adet ecstasy hap, ve hint keneviri tohumu ele geçirdi. Operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken, 5 kişi de aranıyor.

5 KİŞİ FİRARİ OLARAK ARANIYOR



Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüphelilerden 26'sı adliyeye sevk edildi. 3 kişi nöbetçi Sulh Ceza Hakimli'nde tutuklanırken, 23 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 5 kişinin sorgusu sürerken, 5 kişi de firari olarak aranıyor.

TOHUMLARDAN 1 BUÇUK TON UYUŞTURUCU İMAL EDİLECEKTİ



Operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 312 bin TL olduğu, ele geçirilen hint keneviri tohumundan da 1 ton 660 kilogram uyuşturucu madde imal edilebileceği belirtildi.