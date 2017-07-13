Kayseri'de babasının aracını kaçıran 14 yaşındaki çocuk direksiyon hakimiyetini kaybederek oyun parkına girdi. Kazada, parkta oynayan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, çocuğun annesi de kazada yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, TOKİ Demokrasi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasının aracını kaçırdığı iddia edilen Ali Rahman A. aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek oyun parkına daldı.

Kazada, park içerisinde oyun oynayan Sabri Can Y. (4) ve annesi Sibel Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aracın altında sıkışarak ağır yaralanan Sabri Can Y. ve annesi Sibel Y., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından sokağa dökülen mahalle sakinleri de araç sürücüsünü linç etmek istedi. Polis ekipleri mahalle sakinlerini dağıtmakta güçlük çekti. Kazaya karışan araç, yapılan incelemenin ardından çekici ile kaldırıldı.

Araç sürücüsü 14 yaşındaki Ali Rahman A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.