Bulgaristan'ın Yambol kentinde, Türkiye sınırından geçen sığınmacıları zırhlı araçlarla kovalayan 30 yaşındaki Dinko Valev, darp ettiği 3 kişinin şikayeti üzerine tutuklandı.



Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre, mülteci avcısı Bulgar tutuklandı. Bulgaristan yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre; madeni yağ yüklü TIR henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Madeni yağları toplayan TIR'ın sürücüsü ve yanındakilerin üzerine mülteci avcısı olarak bilinen Dinko Valev', önce köpek saldı. Valev daha sonra 3 kişi feci şekilde dövdü. TIR sürücüsü ve yanındaki 2 kişinin şikayeti üzerine Dinko Valev, Yambol polis merkezi tarafından tutuklandı. Valev'in kendisini görüntülemek isteyen bir basın mensubunu da darp ettiği öğrenildi.



Bulgaristan vatandaşı Dinko Valev, ismi geçtiğimiz mart ayında yasadışı yollardan Türkiye'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Elhovo bölgesine gelen sığınmacıları zırhlı araçlar, ATV ve köpekleriyle kovalayıp yakalamasıyla gündeme gelmişti. Sınır bölgesinde devriyeye çıkan Valev, yakaladığı sığınmacıların videolarını da sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Yaptığını ‘spor' olarak değerlendiren Valev, ülkede gündem olmuştu.

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