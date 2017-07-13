ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Bulgaristan
GÜNDEM

Bulgaristan'da sığınmacıları zırhlı araçlarla kovalayan Dinko Valev tutuklandı

Bulgaristan'ın Yambol kentinde, Türkiye sınırından geçen sığınmacıları zırhlı araçlarla kovalayan 30 yaşındaki Dinko Valev, darp ettiği 3 kişinin şikayeti üzerine tutuklandı

14 Temmuz 2017 Cuma, 01:35:41 Güncelleme: 01:45:53

Bulgaristan'ın Yambol kentinde, Türkiye sınırından geçen sığınmacıları zırhlı araçlarla kovalayan 30 yaşındaki Dinko Valev, darp ettiği 3 kişinin şikayeti üzerine tutuklandı. 

Habertürk Haber Merkezi'nden Mesut Han'ın haberine göre, mülteci avcısı Bulgar tutuklandı. Bulgaristan yerel kaynaklarından alınan bilgiye göre; madeni yağ yüklü TIR henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Madeni yağları toplayan TIR'ın sürücüsü ve yanındakilerin üzerine mülteci avcısı olarak bilinen Dinko Valev', önce köpek saldı. Valev daha sonra 3 kişi feci şekilde dövdü. TIR sürücüsü ve yanındaki 2 kişinin şikayeti üzerine Dinko Valev, Yambol polis merkezi tarafından tutuklandı. Valev'in kendisini görüntülemek isteyen bir basın mensubunu da darp ettiği öğrenildi.

Bulgaristan vatandaşı Dinko Valev, ismi geçtiğimiz mart ayında yasadışı yollardan Türkiye'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısındaki Bulgaristan'ın Elhovo bölgesine gelen sığınmacıları zırhlı araçlar, ATV ve köpekleriyle kovalayıp yakalamasıyla gündeme gelmişti. Sınır bölgesinde devriyeye çıkan Valev, yakaladığı sığınmacıların videolarını da sosyal paylaşım sitesinden paylaştı. Yaptığını ‘spor' olarak değerlendiren Valev, ülkede gündem olmuştu.

  • bulgaristan
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER