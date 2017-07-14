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İzmir orman yangını
GÜNDEM

İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

14 Temmuz 2017 Cuma, 03:38:07 Güncelleme: 08:42:03 AA

İzmir'in Bayraklı İlçesi'nde çıkan ve yaklaşık 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma yapılan alanı etkileyen yangın yaklaşık 3 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangın, Doğançay Mahallesi yakınlarında saat 02.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangına 20 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer ile müdahale edilirken, söndürme çalışmalarına Manisa'dan takviye gelen ekipler katıldı. Yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınan yangında 5 hektarlık makilik alan ile ağaçlandırma sahası zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

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