FETÖ’nün Ergenekon ‘Karargah Evleri’ kumpasına 12 gözaltı kararı

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kadrolaşmak amacıyla TSK’daki Atatürkçü ve ulusalcı askeri personeli tasfiye etmek ve bu personeli Ergenekon örgütünün silahlı grubu olarak göstermek amaçlı yaptıkları “ Karargah Evleri “ kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada
12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Cumhuriyet Başsasvcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde 12 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı
- fetö
- ergenekon kumpası
- Karargah evleri
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YORUMLAR 2
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Misafir 30 dakika öncevay anasını satayim ne kadar terorist varmis canim ulkemde fetocusu balyozcusu ergenekoncusu pkksı hizbullahi bitmedi gitti saydan 78 milyon nufusun 38 40 milyonu terorist30
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Misafir 32 dakika öncehemen asalım00