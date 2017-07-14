FETÖ’nün Ergenekon ‘Karargah Evleri’ kumpasına 12 gözaltı kararı

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kadrolaşmak amacıyla TSK’daki Atatürkçü ve ulusalcı askeri personeli tasfiye etmek ve bu personeli Ergenekon örgütünün silahlı grubu olarak göstermek amaçlı yaptıkları “ Karargah Evleri “ kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada

12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



İstanbul Cumhuriyet Başsasvcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde 12 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı

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