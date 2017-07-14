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FETÖ’nün Ergenekon ‘Karargah Evleri’ kumpasına 12 gözaltı kararı

İstanbul merkezli 8 ilde 12 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:08:32 Güncelleme: 09:48:00

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda kadrolaşmak amacıyla TSK’daki Atatürkçü ve ulusalcı askeri personeli tasfiye etmek ve bu personeli Ergenekon örgütünün silahlı grubu olarak göstermek amaçlı yaptıkları “ Karargah Evleri “ kumpasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada
12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsasvcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Mesut Erdinç Bayhan’ın talimatıyla İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde 12 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı

  • fetö
  • ergenekon kumpası
  • Karargah evleri
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YORUMLAR 2
  • Misafir 30 dakika önce
    vay anasını satayim ne kadar terorist varmis canim ulkemde fetocusu balyozcusu ergenekoncusu pkksı hizbullahi bitmedi gitti saydan 78 milyon nufusun 38 40 milyonu terorist
  • Misafir 32 dakika önce
    hemen asalım
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