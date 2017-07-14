ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
valiz
GÜNDEM

TBMM önündeki şüpheli valiz polisi alarma geçirdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi önüne bırakılan şüpheli valiz, polis ekiplerini alarma geçirdi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede kuş uçurtmadı

14 Temmuz 2017 Cuma, 09:19:02 Güncelleme: 09:21:38 İHA

TBMM Dikmen Kapısı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın arasındaki Dikmen Caddesi üzerinde yol kenarında duran valizi gören TBMM görevlileri, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli valizin etrafını şerit çekerek kapattı ve vatandaşları valizden uzak durmaları konusunda uyardı.

İHA'nın haberine göre; TBMM'nin girişindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alan polis ekipleri, çantayı cadde üzerine bırakan şahsı tespit etti ve şahsın bulunması için çalışma başlattı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla provokasyonlara karşı teyakkuza geçen polis ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Dikmen Caddesi çift taraflı olarak araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen bomba imha uzmanları, şüpheli valiz üzerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından valizin içinden çamaşır çıktı. Caddenin tekrar trafiğe açılmasıyla birlikte hayat normale döndü.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER