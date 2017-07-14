Habertürk TV'nin geçtiği bilgiye göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün, yarın saat 12:00'den itibaren kapalı olacağı belirtildi. Daha önce kapanış saati 02:00 olarak açıklanmıştı.

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar açıklandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü , 15 Temmuz saat 12.00'den itibaren iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Köprü etkinlikler sona erene kadar trafiğe kapalı kalacak.

İstanbul Metrosu da 15 Temmuz Cumartesi ve 16 Temmuz Pazar günleri 24 saat hizmet verecek.

"15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında; 15 Temmuz 2017 Cumartesi günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı olacağından İETT bazı hatlarda düzenlemeler yaptı. Ayrıca belirlenen noktalardan ring seferleri yapılacak."

METROBÜS SEFERLERİ

"15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00’den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak."

Ring sefer yapılacak güzergahlar;

"Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler

Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler

Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler

Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler

Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler"

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar;

"130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli

KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim

336E Sultançiftliği - Eminönü

28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş

37YT Alibeyköy - Beyazıt

87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim

65G Kağıthane – Gültepe - Şişli

142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs"

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde açıklandı:

O-1 Güney Otoyolu Esentepe otobüs duraklarından kapatılarak trafik akışı Büyükdere Caddesi'ne ve Beşiktaş ayrımlarına yönlendirilmek suretiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Avrupa yakasından Anadolu yakası istikametine gitmek isteyen araç sürücüleri, Sarıyer-Levent ayrımından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve Beşiktaş ayrımlarından sahil yolunu takip ederek Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

Kuzey transit yoldan gelen trafik akışı, TEM Çamlıca bağlantı yolu Ataşehir yanyola verilecek, yanyola verilen trafik akışı Ataşehir ayrımlarına yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü - Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

D-100 Kuzey Karayolu ile Kadıköy Uzunçayır istikametinden gelen trafik akışı güney Çamlıca TEM bağlantı yolu (Sabiha Gökçen Havalimanı Ayrımları)'na yönlendirilerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne trafik akışı verilmeyecek.

Alternatif: Anadolu yakasından Avrupa yakasına gitmek isteyen araç sürücüleri, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrasya Tüneli'ni kullanabilecek.

Kısıklı Caddesi'nden (Altunizade Köprüsü üzerinden) D-100 kuzey ve güneye katılım kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi - Nuhkuyusu Caddesi - D100

Mahir İz Caddesi - Altunizade Köprüsü Girişi - Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yolu

Tophanelioğlu Caddesi ile Fahrettin Kerim Gökay Caddesi kavşağından tünel istikameti D-100 kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: D-100 güney yol

Şile yolu Libadiye Kavşağı'ndan Vecdi diker Tüneli istikameti kapatılacak.

Alternatif: Libadiye Kavşağı

Üsküdar Oymacı Sokak ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: Oymacı Sokak - Kısıklı Caddesi

Üsküdar Gümüşyolu Caddesi ile Kuşbakışı Caddesi kavşağından Gümüşyolu ve Kuşbakışı Caddesi istikametine kapatılacak.

Alternatif: İcadiye Bağlarbaşı Caddesi - Kısıklı Caddesi

Beylerbeyi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılımı kapatılacak.

Alternatif: Üsküdar sahilyolu - Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

Batı Ataşehir Botanik Bahçesi'nden Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım kapatılacak.

Alternatif: Çevreyolu güney yol - TEM Otoyolu

D-100 kuzey yol Altunizade Köprüsü'ne katılım Millet Parkı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Kısıklı Caddesi

Alemdağ Caddesi ile Ferah Caddesi kavşağı Kısıklı istikameti kapatılacak.

Alternatif: Alemdağ Caddesi - Bosna Bulvarı - Sütçü İmam Caddesi

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