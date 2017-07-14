İstanbul'da beklenen yağış başladı. Batıdan gelen yağmur bulutları geçtiği yere çok etkili yağış bırakıyor.

İstanbul'da bugün havanın sabah ilk saatlerden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sıcak hava dalgası pazar günü yerini Balkanlar üzerinden gelmekte olan serin ve yağışlı havaya bırakacak. Haftabaşında İstanbul başta olmak üzere Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtına eşliğinde sel, su baskını ve göllenmeye neden olabilecek boyutta sağanak yağmur geçişleri görülebilir.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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