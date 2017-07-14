Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'nci kilometresinde bulunan Pülümür Çayı üzerinde bulunan cesedin, terör örgütü PKK'lılar tarafından kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olup olmadığı araştırılıyor.



Habertürk Haber Merkezi'nden Ferdi Durdu'nun aktardığı bilgilere göre, Tunceli ve çevresinde operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, arazi arama tarama faaliyeti sırasında Pülümür Çayı'nda erkek cesedi buldu. Tunceli Erzincan Karayolu'nun 25'nci kilometresinde bulunan ceset, otopsi ve kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna gönderildi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Pülümür Çayı üzerinde bulunan erkek cesedinin PKK'lı teröristlerce kaçırılan öğretmen Necmettin Yılmaz'a ait olma ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

ARACI YAKILDIKTAN SONRA KAÇIRILMIŞTI

Bu kapsamda Malatya'ya gelen Necmettin öğretmenin ailesinin cesedi teşhis edemediği, kardeşlerinden DNA örneği alındığı öğrenildi. Tanınmayacak halde olan cesedin başında kurşun lezyonu bulunduğu ileri sürüldü. Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde görev yapan ve memleketi Gümüşhane'ye gitmek üzere yola çıkan öğretmen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran günü Tunceli- Erzincan karayolunu kesen PKK'lı teröristler tarafından, aracı yakıldıktan sonra kaçılmıştı.