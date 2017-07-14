İstanbul Fatih açıklarında geçtiğimiz günlerde yaşanan olay yürekleri sızlattı. İHA'nın haberine göre, öğle saatlerinde ağzına olta saplanması nedeniyle ağır yaralanan bir yunus balığı, Ahırkapı açıklarında karaya vurdu.

Denizde hareketsiz bir şekilde yüzeye çıkan yunusu gören Deniz Arama ve Kurtarma ekipleri, hemen denize girdi. Yunusu sedyeye bağlayarak karaya çıkartan ekipler, ağır yaralı yunusa müdahale edilmesi için yetkilileri aradı. Ancak sosyal medya ve cep telefonu üzerinden yapılan tüm aramalara rağmen herhangi bir yetkiliye ulaşılamadı.

12 SAAT SONRA ÇÖP TOPLAMA TEKNESİYLE GÖTÜRÜLDÜ

Yetkililere ulaşma çabası sürdüğü esnada ağır yaralı olan yunus telef oldu. Bunun üzerine ekipler, hayvanın cesedini teslim etmek istedi ancak yine kimseye ulaşılamadı. Telef olan yunusun cesedi yaklaşık 12 saat boyunca iskelede sedyeye sarılı halde bekledi. Yunusun cesedi saatler sonra istasyona gelen bir çöp toplama teknesine bağlanarak götürüldü.