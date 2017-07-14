Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 143 şüpheli, 318 müşteki yer alıyor. İddianamedeki 34 şehit arasında Erol Olçok da var.

7 DARBECİ ÖLMÜŞTÜ



İstanbul Cumuhriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Cumhuriyet Savcısı Hikmet Pak ve Bülent Başar tarafından hazırlanan iddianamede, 1 yarbay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmen, 1 asteğmen, 5 astsubay, 84 er, 48 Hava Harp Okulu öğrencisi olmak üzere 135’i tutuklu 143 şüpheli yer aldı. İddianamede, 318 kişi müşteki olarak yer aldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ndeki olaylar sırasında 34 kişi şehit edilmiş, 7 darbeci ölmüştü.

KILIÇDAROĞLU'NUN YÜRÜYÜŞÜNE KATILAN VEYSEL KILIÇ'IN OĞLU DA ŞÜPHELİ

Çağlayan’daki metrobüs köprüsünde oturma eylemi yapan ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Adalet Yürüyüşü’ne katılmasıyla gündeme gelen Veysel Kılıç’ın oğlu Hava Harp Okulu öğrencisi Selahattin Kılıç’ın da Boğaziçi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde şüpheli olarak yer aldığı belirtildi.



Selahattin Kılıç hakkında da anayasal düzeni bozma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan 3 ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

İLK ŞEHİTLER 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ'NDE VERİLDİ

İddianamede, darbe girişimi gecesi 00.40 ve sonrasında çok sayıda vatandaş ve kolluk kuvvetinin köprüye çıkmasının ardından tanklardan birisinin dört kez top atışı yapması ve uzun namlulu silahlarla askerler tarafından ateş açılması sonucu 15 Temmuz'un ilk şehitlerinin verildiği belirtildi. İddianamede, olaylar sırasında 2'si er, 5'i rütbeli 7 askerin de öldüğü kaydedildi.

İddianamede, bütün şüphelilerin "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ile "kasten öldürme" suçlarından 37'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor.

318 VATANDAŞI ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN 2700 YIL HAPİS İSTENDİ



İddianamede müşteki olarak yer alan, 318 kişiyi kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs suçundan ise tutuklu 135 şüpheli hakkında ayrıca, bin 755 yıldan 2 bin 700 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

15 temmuz şehitler köprüsü iddianamesi