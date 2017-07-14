Üniversite eğitimi boyunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs veya kredi almak isteyen öğrenciler, merakla " KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?" diye soruyor. Peki KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? KYK burs başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite eğitimi boyunca her ay KYK'dan belirli miktarda burs veya kredi almak isteyen öğrencilerin seçilebilmesi ve hak kazanan öğrencilere burs veya kredi verilmesi için yapılan KYK burs başvurusu için bekleyiş sürüyor.

Haberturk.com'un Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Kurumsal İletişim Merkezi'nden aldığı bilgiye göre; KYK burs başvurusu ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından alınmaya başlanacak. KYK burs başvurularını başlayacağı tarih, KYK'nın resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulmaktadır.

Öğrenciler, başvuru formuna erişmek için KYK'nın resmi internet sitesi olan www.kyk.gsb.gov.tr adresine giriş yapabilirler. Öte yandan durumu mevzuata uygun bütün öğrenciler öğrenim kredisi almaya hak kazanabilirler.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs başvurusu yapmak için ilk olarak KYK'nın resmi internet sitesine giriş yapmak gerekiyor. Ardından başvuru formundaki ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler girilir. Girilen bilgiler KYK tarafından kamu kurumları bilgileri ile karşılaştırılarak teyidi alınmaktadır.

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Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmektedir. Burs/kredi başvuruları elektronik ortamda aynı başvuru sayfası üzerinden alınmaktadır.

Burs başvurusunu yapan öğrenciler, ardından burs sonuçları için bekleyişe geçecekler. Burs veya kredi almaya hak kazanan adaylara sonuçlar kısa bir süre içerisinde duyurulmaktadır.

KYK BURSLARINDA ÖNCELİKLİ ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

“Milli Sporcu Belgesi” almış amatör sporcular,

ÖSYM sınavında ham puan bazında ilk yüze giren öğrenciler

öncelikli olarak burs almaktadırlar.

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KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak?

KYK burs başvurusu nasıl yapılır?