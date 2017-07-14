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TSK, Suriye'deki terör örgütü PYD mevzilerini vurdu

Suriye'de, terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki bölgeden Türkiye tarafına ateş açıldı, ateşin açıldığı bölge, angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı

14 Temmuz 2017 Cuma, 11:08:49 Güncelleme: 11:49:51 DHA

DHA'nın haberine göre; Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden, Türkiye tarafına sabah saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Belirlenen hedefler, fırtına obüsleriyle misliyle ateş altına alındı.

Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden de görülüyor.

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YORUMLAR 3
  • Misafir 38 dakika önce
    Taş üstünde taş bırakmayın yiğitler Ne Mutlu Türküm Diyene
  • Misafir 59 dakika önce
    Bide havadan vur tamolsun
  • Misafir 1 saat önce
    Cok guzel uste bu
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