DHA'nın haberine göre; Kilis'in karşısındaki Suriye'nin terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Parsa Dağı bölgesinden, Türkiye tarafına sabah saatlerinde taciz ateşi açıldı. Ateşin açıldığı bölge, uluslararası angajman kuralları çerçevesinde sınır hattında konuşlu birlikler tarafından top atışlarıyla hedef alındı. Belirlenen hedefler, fırtına obüsleriyle misliyle ateş altına alındı.
Sınırdaki top atışlarının sesi, kent merkezinden de duyulurken, bölgeden yükselen dumanlar Kilis kent merkezinden de görülüyor.
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YORUMLAR 3
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Misafir 38 dakika önceTaş üstünde taş bırakmayın yiğitler Ne Mutlu Türküm Diyene00
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Misafir 59 dakika önceBide havadan vur tamolsun00
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Misafir 1 saat önceCok guzel uste bu00