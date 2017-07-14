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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci hainden ateş emri! Bu görüntüler ilk kez yayınlandı

Hain darbe girişimi gecesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

14 Temmuz 2017 Cuma, 12:00:51 Güncelleme: 12:51:36 DHA

15 Temmuz gecesi, 15 temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşananların MOBESE'ye yansıyan görüntüleri yayınlandı.

DHA'nın haberine göre; Görüntülerde 22.09'da darbeci askerlerin köprünün Anadolu Yakası girişini kapattıkları görülüyor. Yine görüntülerde vatandaşların köprünün Anadolu Yakası girişinde toplanmaları, darbeci askerlerin vatandaşların üzerine doğru ateş etmeleri görülüyor.

DARBECİ KOMUTANDAN ATEŞ EMRİ

Köprü güvenlik kameralarından ve MOBESE kameralarından elde edilen görüntülerde darbeci komutanın askerlere verdiği ateş emri de çok net bir şekilde görülüyor. Darbecilerin ateş etme anında vatandaşların yerlere yatmaları, bazı vatandaşların ise vurulma anları da görüntüler de yer aldı.

İki polisin darbeci askerler tarafından derdest edildiği anlar da kameralara yansıdı. Görüntülerde şüpheli binbaşı Ahmet Taştan'ın çökme pozisyonunda nişan alır vaziyette bekleyen askerlere ateş emri verdiği, askerlerin de ateş ettiği görülüyor. Başka bir görüntüde ise darbecilerle konuşmaya gelen motosikletli kişinin ayağından vurulması görülüyor. Yine elinde Türk bayrağı olan vatandaşların vurulma anı da güvenlik kameralarına yansıyor.

Yine darbecilerin tankla ateş etme anı da görüntülerde yer alıyor. Görüntüler, vatandaşların sabahın ilk ışıklarıyla darbecilerin üzerine yürümesiyle son buluyor.

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YORUMLAR 9
  • Misafir 13 dakika önce
    bide bunlara ana kuzusu diyorlar.köpek eniği bunlar
  • Misafir 17 dakika önce
    idam sayın yetkililer verilen sözler nerede
  • Misafir 17 dakika önce
    Vatan hainleri. Hepiniz cezanızı çekin şimdi. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !
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