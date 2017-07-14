CHP, Meclis'te gece yapılacak törene katılacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız." dedi.

Tezcan, partisinin genel merkezindeki basın toplantısında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden bir yılın geçtiğini hatırlattı.

Darbe girişimini demokrasiye karşı örgütlü bir saldırı olarak nitelendiren Tezcan, milletin, siyaset kurumunun buna karşı parlamenter demokrasiyi savunmak için kararlı bir direnç gösterdiğini söyledi.

Türkiye'nin hain saldırıyı savuşturduğunu belirten Tezcan, "İki 15 Temmuz var. Biri halkın 15 Temmuz'u diğeri sarayın. Halkın 15 Temmuz'u darbeye karşı direnişi, sarayın 15 Temmuz'u bu darbeye karşı mücadeleyi fırsat bilerek bir yeni 20 Temmuz darbesini ifade ediyor." diye konuştu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından normalleşme, hesaplaşma ve demokratikleşme süreçlerinin hala tamamlanamadığını savunan Tezcan, "Tek adam rejiminin yapı taşları hem anayasa hem iç tüzükle örülmeye çalışılıyor, olağanüstü hal yerleşik hale getiriliyor." ifadesini kullandı.

Tezcan, 15 Temmuz'u bir bütünleşme aracı olarak gördüklerini belirterek, "15 Temmuz ayrışma ve kutuplaşma aracı haline getirilmemelidir." dedi.

15 Temmuz anma etkinliklerinin bu çerçevede ele alınması gerektiğini vurgulayan Tezcan, anma etkinliklerine ilişkin kendilerine iki davetiye geldiğini belirtti. Bunlardan birinin tüm milletvekillerine geçen hafta gönderildiğini ve Mecliste cumartesi öğle saatlerinde yapılacak Genel Kurul ve fotoğraf sergisinin açılış programın davetiyesi olduğunu anlatan Tezcan, daha sonra Meclis'te ikinci bir anma etkinliğinin olacağını öğrendiklerini söyledi.

"13 TEMMUZ 14:30'DA DAVETİYE GELDİ"

Buna karşı tepkilerini anımsatan Tezcan, "Bizim çıkışımızdan sonra 13 Temmuz saat 14.30 itibarıyla bu davetiye geldi. Meclis Başkanlığının bir davetiyesi." diye konuştu.

"LİDERLERİN KONUŞMASINDA GENEL BAŞKANIMIZ DA KONUŞMA YAPACAK"

TBMM'nin 15 Temmuz gecesi büyük bir direnç gösterdiğini, parti ayrımı yapmadan orada, bombalanan Meclis'te olduklarını anımsatan Tezcan, şunları söyledi:

"Meclis'in kuruluş iradesinin yeniden yaşandığı bir geceydi o gece, demokrasiyi savunma konusunda. Biz bunu ortadan kaldırmayacak, yok etmeyecek, bunu anlayacak, ifade edecek her türlü Meclis etkinliğinde yer alacağız. Bu çerçevedeki Meclis törenlerinin dışında olmamız mümkün değil. Bu nedenle 15 Temmuz anmaları çerçevesinde cumartesi günü gündüz Genel Kurulda hazır bulunacağız bütün milletvekillerimizle ve Sayın Genel Başkanımız orada konuşacak. Daha sonra gece 00.13'te, 16 Temmuz sabaha karşı Birinci Meclis'te başlayan 00.13'teki yürüyüşte Sayın Genel Başkanımız ve bütün milletvekillerimizle hazır olacağız. Oradan bugünkü Meclise, yani o günün gazi Meclisi'nden bugün 15 Temmuz'a karşı bombaların altında direnen bugünkü Meclis'e yürüyeceğiz, bu resmi tören içerisinde yer alacağız ve Meclis'te sabaha karşı yapılacak liderlerin konuşmasında da Sayın Genel Başkanımız konuşma yapacak. TBMM'nin her ne kadar gecikmeli gönderilen, üzerinde çeşitli tartışmalara neden olduktan sonra hazırlanıp gönderilen, şık olmayan bir davetle bildirilmiş olsa da 15 Temmuz TBMM'nin halkla beraber demokrasiyi savunma konusunda kararlı direnişinin bir ifadesidir ve o günü anmak, en fazla TBMM'nin hakkıdır, bu çerçevede Meclis'in etkinliklerinin içerisinde aktif şekilde yer alacağız."

Tezcan, 15 Temmuz anma programlarının ayrışmayı teşvik edecek üslup ve dilden uzak tutulması gerektiğini de dile getirerek, "Gerek programın devamında gerek o gün Ulus'tan başlayıp halkın katılacağı Meclis'teki çalışmalar ve bütün program içerisinde herkesin büyük bir sorumluluk içerisinde davranması gerekir. Provokasyonlara sebep olmayacak üst düzeyde özen göstermek bu çerçevede önem taşıyor. Bu noktada herkesi süreci provoke etmeye dönük eylem ve tutumlardan kaçınmaya davet ediyoruz. Özellikle de hükümetin bu tip provokasyona dönük eylem ve tutumlara karşı gerekli hassasiyeti göstermesi, özenli tutum içinde olması beklentisindeyiz. Ancak böyle 15 Temmuz'un demokrasi ekseni ve etrafında bütünleşme günü olmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA KATILMAYACAKLARINI AÇIKLAMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Meclis'te 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan sabah saat 02.32'de düzenlenecek törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmayacağını açıklamıştı.

BAHÇELİ TÖRENE KATILACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise Meclis'te yapılacak olan törene katılacağı açıklandı.

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