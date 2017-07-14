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CHP, Meclis'te gece yapılacak törene katılmayacak

CHP'nin, 15 Temmuz programı kapsamında Meclis'te gece yapılacak törene katılmayacağı açıklandı

14 Temmuz 2017 Cuma, 12:09:12 Güncelleme: 12:45:03 DHA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu gece TBMM'de yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılmayacaklarını söyledi. 

Konuyla ilgili açıklama yapan  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı himayesindeki törene, genel başkanımız katılmayacak. Darbenin önlenmesinde büyük rol üstlenen bir partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi yapılacak törene davet edilmiyor; ama AK Parti var. Çeyrek ortağı parti var" dedi. 

  • chp
  • 15 Temmuz etkinlikleri
  • 15 temmuz törenleri
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YORUMLAR 5
  • Misafir 14 dakika önce
    GELMELERİ SÜRPRİZ OLUR DU
  • Misafir 19 dakika önce
    çok lazım değildiniz zaten
  • Misafir 23 dakika önce
    Zaten katılsaydınız şaşıp dururdum
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