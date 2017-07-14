CHP, Meclis'te gece yapılacak törene katılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, bu gece TBMM'de yapılacak 15 Temmuz anma törenine katılmayacaklarını söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba şunları söyledi:

"AK Parti Genel Başkanı himayesindeki törene, genel başkanımız katılmayacak. Darbenin önlenmesinde büyük rol üstlenen bir partinin genel başkanı, 15 Temmuz gecesi yapılacak törene davet edilmiyor; ama AK Parti var. Çeyrek ortağı parti var" dedi.

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15 Temmuz etkinlikleri

15 temmuz törenleri