ABD Başkonsolosluğu bahçesine atlayarak giren kişi gözaltına alındı

Sarıyer'de bulunan ABD Başkonsolosluk bahçesine duvardan içeri atlayan bir kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğünü harekete geçirdi.

Habertürk Haber Merkezi'nin edindiği bilgilere göre; Gözaltına alınan Orta Asyalı kişi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Üzerinden herhangi bir bıçak ya da silah bulunmayan şahısın, "yolumu kaybettim" dediği öğrenildi.

Olayla ilgili olarak ABD Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından da, ABD vatandaşlarına yönelik olarak bir duyuru yayınladı. Duyuruda, başkonsolosluk çevresine gelmemeleri uyarısında bulunuldu.

ABD Başkonsolosluğu

sarıyer