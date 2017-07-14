Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), 16 Nisan'daki Anayasa Değişikliği Halk Oylaması'na ilişkin seçmenlerin yaş grubu, eğitim durumu ve medeni durumunu kapsayan istatistikleri yayımladı.

Buna göre, 16 Nisan'da Türkiye'de yurt içinde 28 milyon 26 bin 509'u kadın, 27 milyon 292 bin 713'ü erkek olmak üzere toplam 55 milyon 319 bin 222 seçmen olduğu belirlendi. Bu seçmenlerin eğitim düzeyleri incelendiğinde en büyük kısmını 13 milyon 787 bin 597 kişi ile ilkokul mezunları oluşturdu.

İlkokul mezunlarını, 13 milyon 295 bin 65 kişi ile lise veya dengi okul mezunu, 8 milyon 751 bin 936 kişi ile yüksekokul veya fakülte mezunu, 8 milyon 194 bin 733 kişi ile ilköğretim mezunu, 4 milyon 576 bin 386 kişi ile ortaokul veya dengi okul mezunu seçmenler takip etti.

Seçmenlerin arasında okuma yazma bilen ve fakat bir okul bitirmeyenlerin sayısı 3 milyon 117 bin 126, okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyon 345 bin 630 olurken, doktora yapan seçmenlerin sayısı 169 bin 250 olarak hesaplandı.

Halk oylamasında seçmenlerin 37 milyon 957 bin 316'sının evli olduğu görülürken, 11 milyon 975 bin 488'inin hiç evlenmediği, 3 milyon 281 bin 188'inin eşinin vefat ettiği, 2 milyon 105 bin 230'unun ise boşandığı kayıtlara geçti.

Söz konusu seçmenlerin 8 milyon 553 bin 897'si 18-24, 6 milyon 319 bin 405'i 35-39, 6 milyon 51 bin 35'i 30-34, 5 milyon 976 bin 284'ü 25-29, 5 milyon 461 bin 668'i 40-44, 4 milyon 723 bin 872'si 45-49, 4 milyon 569 bin 226'sı 50-54, 3 milyon 752 bin 712'si 55-59, 3 milyon 280 bin 363'ü 60-64, 2 milyon 550 bin 219'u 75 yaş üstü, 2 milyon 414 bin 47'si 65-69 ve 1 milyon 666 bin 494'ü 70-74 yaş grubunda yer aldı. Buna göre, TÜİK'in yaşlı nüfus olarak kabul ettiği 65 ve üstü yaş grubundaki bireyler, seçmenlerin yüzde 12'sini, 18-64 yaş grubundakiler ise yüzde 88'ini oluşturdu.

Halk oylamasında yurt dışından 1 milyon 398 bin 280'i kadın, 1 milyon 574 bin 396'sı erkek olmak üzere toplam 2 milyon 972 bin 676 seçmen oy kullandı. Bu seçmenlerden eğitim düzeyi bilinen 537 bin 384 kişiden 153 bin 40'nın lise ve dengi okul mezunu olduğu görüldü.

Söz konusu seçmenlerin 1 milyon 791 bin 208'inin evli olduğu, en çok oyu 18-24 yaş aralığındaki 444 bin 175 kişinin kullandığı görüldü.

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