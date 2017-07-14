Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan Bilim ve Sanat merkezlerine yerleştirme işlemi, adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili MEB tarafından açıklama yapıldı. Peki Bilim ve Sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB BİLSEM yerleştirme sonuçları hakkında detaylar...

BİLİM VE SANAT YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

6 - 17 Şubat 2017 tarihlerinde MEBBİS üzerinden Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğretmen alımına ilişkin başvuru alınmış ve öğretmen adayları da heyecanlı bekleyişe başlamıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden attığı tweet'te, Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağını belirtti. MEB tarafından atılan tweet'te, "Bilim ve sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları bugün saat 15.00’te http://meb.gov.tr adresinden yayımlanacak." ifadeleri kullanıldı.

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİLİM VE SANAT YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Bilim ve Sanat Merkezlerine yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların, saat 15:00'dan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesi olan www.meb.gov.tr adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Ardından sorgulama ekranında istenen bilgileri girerek yerleştirme sonuçları öğrenilebilir.

BİLİM VE SANAT YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bilim ve Sanat yerleştirme sonuçları

BİLSEM yerleştirme sonuçları

Bilim ve Sanat merkezlerine yerleştirme sonuçları