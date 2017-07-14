Şanlıurfa'da söndürülmeden bahçeye atıldığı iddia edilen sigara izmaritinin neden olduğu yangın, 5 katlı apartmana sıçradı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevler apartmanı sarmadan son anda söndürdü.

İHA'nın haberine göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Erseven Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, söndürülmeden apartmanın bahçesine atılan sigara nedeniyle bahçedeki kuru otlar tutuştu. Tutuşan otlar bahçede bulunan odunluğa sıçrayınca alevler yükselip apartmanın birinci katına ulaştı. Ahşap pencerelerin de tutuşması üzerine yangını fark eden apartman sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdikten sonra apartmanı boşalttı. Yangın nedeniyle mahalleye sağlık ekipleri de sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yanmaya başlayan apartmanın ilk katına müdahale edip alevlerin üst katlara sıçramasını engelledi. Daha sonra odunluğa müdahale eden ekipler, yaklaşık bir saat sonunda yangını söndürmeyi başarırken ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının bahçeye atılan sigara izmaritinden kaynaklandığını iddia eden Yaşar Töre, izmaritlerini bahçeye atanlara tepki gösterdi.