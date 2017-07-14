İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İETT), internet sitesi üzerinden 15 Temmuz'daki sefer durumunu paylaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olacağından dolayı bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı. Peki 15 Temmuz'da metrobüs köprüden geçecek mi? İşte 15 Temmuz otobüs ve metrobüs seferleri!

15 TEMMUZ'DA METROBÜS KÖPRÜDEN GEÇECEK Mİ?

İETT tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 15 Temmuz günü kapalı olacağından metrobüs seferlerinde değişiklik yapıldığını bildirildi.

Yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00’den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ring sefer yapılacak güzergahlar ve sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar da paylaşıldı. İşte düzenleme yapılan hatlar;

Ring sefer yapılacak güzergahlar

Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler

Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler

Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler

Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler

Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler

15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar

130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy

11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar

15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli

KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro

25G Sarıyer - Taksim

40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim

336E Sultançiftliği - Eminönü

28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş

37YT Alibeyköy - Beyazıt

87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim

65G Kağıthane – Gültepe - Şişli

142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs

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15 temmuz

15 Temmuz otobüs seferleri

15 Temmuz metrobüs seferleri