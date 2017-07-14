İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri ( İETT), internet sitesi üzerinden 15 Temmuz'daki sefer durumunu paylaştı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapalı olacağından dolayı bazı seferlerde düzenlemeler yapıldı. Peki 15 Temmuz'da metrobüs köprüden geçecek mi? İşte 15 Temmuz otobüs ve metrobüs seferleri!
15 TEMMUZ'DA METROBÜS KÖPRÜDEN GEÇECEK Mİ?
İETT tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 15 Temmuz günü kapalı olacağından metrobüs seferlerinde değişiklik yapıldığını bildirildi.
Yapılan açıklamada, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Anadolu ve Avrupa geçişler, Cumartesi günü saat 12:00’den itibaren geçişe kapatılacağından 34AS Avcılar – Söğütlüçeşme ve 34Z Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme metrobüs hatları; Pazar günü etkinlik bitimine kadar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahı, Çamlıca bağlantı yolundan Göztepe Köprüsü’ne gelerek E karayolu üzerinden Uzunçayır kavşağından dönerek Söğütlüçeşme istasyonuna gidecek. Metrobüs araçları Söğütlüçeşme – Zincirlikuyu arası geliş ve gidişlerde aynı güzergahı kullanacak." ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan ring sefer yapılacak güzergahlar ve sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar da paylaşıldı. İşte düzenleme yapılan hatlar;
Ring sefer yapılacak güzergahlar
- Üsküdar Marmaray – Fıstıkağacı – Bağlarbaşı - Capitol ring seferler
- Üsküdar – Kuzguncuk - Astsubay Okulu ring seferler
- Ayrılıkçeşme Marmaray – Karacaahmet – Zeynep Kamil – Capitol ring seferler
- Uzunçayır -E5 - Altunizade ring seferler
- Libadiye Alvarlızade Camii kavşağından Tünel - Altunizade ring seferler
15 ve 16 Temmuz günü sabaha kadar ek sefer yapılacak hatlar
- 130A Deniz Harp Okulu - Kadıköy
- 11ÜS Sultanbeyli - Üsküdar
- 15ÇK Güzeltepe – Kısıklı - Kadıköy
- 15F Beykoz – Kadıköy
- KM11 Aydınlı TOKİ – Ahmet Yesevi – Kartal Metro - Cevizli
- KM29 Yenişehir – Marmara Ünv. Hst. – Kartal Metro
- 25G Sarıyer - Taksim
- 40 Rumeli Feneri – Garipçe - Taksim
- 336E Sultançiftliği - Eminönü
- 28YB Edirnekapı - Fatih - Beşiktaş
- 37YT Alibeyköy - Beyazıt
- 87 Topkapı – Edirnekapı - Taksim
- 65G Kağıthane – Gültepe - Şişli
- 142 Boğazköy – Avcılar Metrobüs