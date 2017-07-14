Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15:00'te ATO Congresium'da " 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli"nde konuşuyor.

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Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

"Demokrasi nöbeti tutan milyonların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Az önce yüz binin üzerinde indirilmiş hatmi şeriflerin duasını yaptık ve şehitlerimizi unutmadık. Milletleri millet yapan semboller, 15 Temmuz gibi karanlığa ve karanlığın aydınlığa döndüğü kanlı saldırıların sinelerde söndürülüp zaferle neticelendirildiği hadiselerden ortaya çıkar."

ERDOĞAN'DAN FETÖ ELEBAŞINA: BURAYA GELİNCE AKIBETİNİ BİLİYORSUN

"Bomba yağdıran helikopterlere ve uçaklara baş kaldırdı, yumruk saldırdı. Bu tepki darbecilerin planlarını bozdu. 15 Temmuz dünya demokrasi tarihinde bir ilktir. Utanmadan, "Amerika bana müsaade ederse Türkiye'ye giderim". Seni daha önce ben çağırdım ya niye gelmedin. Buraya gelince akıbetini biliyorsun. Bu adımı atanları biz millet olarak affetmiyoruz. Allah bütün bu şehitlerimizin hesabını da intikamını da soracaktır, alacaktır."

KILIÇDAROĞLU'NA "ÖRTÜLÜ DARBE" YANITI

"15 Temmuz Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi örtülü darbe değil. Kılıçdaroğlu, örtülü darbeyi Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden izledi. Nasıl bir örtülü darbe ise. Gel VIP'e ondan sonra "tanklar gitti mi" diye sor. Daha sonra işbirliği tuttukları tanklar oradan çekildiler. Otellerde yer bulamadı beyefendi. Belediye Başkanı'nın evine gitti. 20'sinde örtülü darbe diyorsun. 15'ini 16'ya bağlayan gece nasıl bir örtülü darbe. Hayatı yalan. Bunlarda dürüstlük yok."

"15 Temmuz bir dolara satın alınan taşeronlar eliyle gerçekleştirilmeye çalışılan bir işgal girişimiydi. Yıllardır, terörle mücadele etmesine rağmen insan haklarından taviz vermeyen Türkiye bu bakımdan da saldırıya maruz kaldı. 15 Temmuz aynı zamanda insan haklarının ağır şekilde ihlal edildiği eylemdir."

"Şehitlerimizin yüzde 21'i uçakların bombalaması, yüzde 9'u tankların ezmesi, yüzde 6.3'ü de helikopterlerin ateşi ile son nefeslerini vermişlerdir. Gazilerimizin de yüzde 40'ı kurşunla, yüzde 20'si şarapnellerle, yüzde 8'i darbecilerin araçlarının ezmesi ile, yüzde 7'si helikopter ateşi ile yaralanmıştır."

"Öldürülen darbecilerin sayısı sadece 35'tir. Türkiye bir hukuk devleti olmasaydı, en azından o gece fiilen yer alan on binlerce hain cezaevlerinde değil, rastgele açılmış çukurlarda yatıyor olurdu. Batı, ikide bir bize bunu soruyorsunuz. Bu sayılar nedir? Sen bunu soracağına darbecilerden kaç kişi öldür sorsana. Benim 250 vatandaşım şehit oldu, darbecilerden 35."

DEVLET MEMURLARI KANUNU AÇIKLAMASI

Gitsin özel sektörde çalışsın, devlet mi besleyecek bunları. Devlet besledi, devlete ihanet etti bunlar. Türkiye'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de 657'dir. 657'nin de mutabakat sağlanabilse, 657'nin memur-işçi ayrımı değil, tamamen çalışanlar olarak değiştirilmesi lazım.