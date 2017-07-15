İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...
İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (15 TEMMUZ 2017)
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bayrampaşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenidoğan Mah
|Açıklama
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 14:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yeni Mahalle
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 15:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beylikdüzü
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Cumhuriyet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 14:14
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenyurt
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 11:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah
|Açıklama
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 15:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 08:39
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Sahrayı Cedit Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 11:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kartal
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Hürriyet Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 11:18
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ümraniye
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|15.7.2017 - 15:02
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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