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İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

İSKİ, internet sitesinden İstanbul'da yapılacak olan su kesintileri listesini paylaştı. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek?

14 Temmuz 2017 Cuma, 16:31:34 Güncelleme: 15 Temmuz 2017 Cumartesi, 15:30:38

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (15 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 14:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 14:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Fatih
Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:11
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 08:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:18
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
Arıza Kesinti
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:02
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
 

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