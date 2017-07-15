İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi ( İSKİ), internet sitesi üzerinden İstanbul'da yapılacak olan planlı su kesintisi listesini paylaştı. İSKİ tarafından paylaşılan listeye göre, İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yapılacak. Peki İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ (15 TEMMUZ 2017)

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Yenidoğan Mah Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 14:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 14:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Piri Reis Mah,Barbaros Hayrettin Paşa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:15 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Fenari Mah,Beyazıt Mah,Alemdar Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 08:39 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Sahrayı Cedit Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 11:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Ümraniye Etkilenen Mahalleler : İnkilap Mah,Hekimbaşı Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 15.7.2017 - 15:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2017 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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