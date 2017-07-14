ÖSYM tarafından yüz binlerce adayın katılımıyla yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için sınav giriş belgesi yayınlandı. Peki DGS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU



Ön lisans mezunu olan adayların lisans programlarına dikey geçiş yapması için katılacağı Dikey Geçiş Sınavı için sınav giriş yerleri belli oldu. Adaylar, bilindiği üzere sınav giriş belgesi ile sınava girecekleri merkezi öğrenecek ve aynı zamanda sınava katılım sağlamak için bu belgeyi kullanacak.

DGS sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı ve adaylar T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile sisteme giriş yaparak DGS sınav giriş belgelerini edinebilecekler.

DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Yukarıdaki link üzerinden AİS'e giriş yapan adaylar, sol menüde yer alan Başvurularım/Tercihlerim sekmesinden 2017-DGS'yi seçerek "Sınav Giriş Belgesi" butonuyla sınav giriş belgelerini görüntüleyip yazdırabilecekler.

DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yüz binlerce öğrencinin katılımıyla ülke genelinde tek oturumda yapılacak DGS için, 23 Temmuz 2017 tarihinde uygulanacak. Sınav saat 10:00'da uygulanacak. Sınavda "15 dakika kuralı" geçerli olacak ve 09:45'ten sonra sınav binalarına girmek isteyen adaylara izin verilmeyecek.

Sınavın ardından adaylar DGS sonuçları için bekleyişe geçecek. Sınav kağıtlarının değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçları yine ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden adaylara duyurulacak.

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN EŞYALAR

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına aşağıdaki eşyalarla girmesi yasaktır;

çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla,

cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla,

su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle,

ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla

gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.)

Bilindiği gibi 2017-DGS için başvurular 24 Mayıs 2017 tarihinde başlamış ve 1 Haziran 2017 tarihinde sona ermişti. Adaylar sınav ücreti olarak 90 TL'lik bir ücret ödemiş ve ardından sınavın yapılacağı tarihi beklemeye koyulmuştu.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

DİKKAT! Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır.

DGS Sınav Giriş Belgesi

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2017 DGS