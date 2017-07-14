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İzmit'te ev sahibi kiracısını tartakladı

Kavgayı duyan apartman sakinleri polis ve 112 Acil'e haber verdi

14 Temmuz 2017 Cuma, 17:23:30 Güncelleme: 17:24:55 DHA

İzmit'te S.G. iddiaya göre evini boşaltmasını istediği kiracısı Gülçin Dalgıç'ı evden taşınmayınca, tartakladı.

DHA'nın haberine göre olay öğle saatlerinde, Zabıtan Mahallesi Kaptan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, S.G., ikinci kattadaki evinde oturan kiracısı Gülçin Dalgıç'tan evi boşaltmasını istedi. S.G. ile Gülçin Dalgıç arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. S.G. kiracısı Gülçin Dalgıç'ı tartakladı. Kavgayı duyan apartman sakinleri polis ve 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yüzünde morluklar olan Gülçin Dalgıç'ı kontrol amacıyla ambulansla Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. S.G. olay yerinden ayrılırken, soruşturma başlatıldı.

  • İzmit
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