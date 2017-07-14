Yükseköğretim Kurulu ( YÖK) tarafından 1 Temmuz'da gerçekleştirilen 2017 Seviye Tespit Sınavı (STS) sonbahar dönemi sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına YÖK'ün internet sitesinden ulaşabilecek. Peki, 2017 STS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte cevabı...
2017 STS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Yükseköğretim Kurulunca, yurt dışından alınan yükseköğretim diplomalarının denkliği için yapılan sonbahar dönemi Seviye Tespit Sınavı (STS) sonuçları açıklandı.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, 2017 STS sonuçlarının "https://yoksis.yok.gov.tr/DenklikSinavSonuclari/" adresinden öğrenilebileceği belirtildi.
2017 STS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...
Sonbahar dönemi STS sorularına, sınav uygulamasına itiraz etmek veya sınav sonucunun yeniden incelenmesini isteyen adaylar, 17 Temmuz mesai başlangıcından, 21 Temmuz mesai bitimine kadar Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi "http://denklikbasvuru.ybu.edu.tr" adresinden başvuruda bulunabilecek.
Adaylar, itirazlar ile ilgili gerekli bilgiyi "http://www.yok.gov.tr/" internet adresinden öğrenebilecek.
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