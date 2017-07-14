Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre Fethiye'de yaşı küçük çocukların barda dans ederken çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması üzerine kaymakamlık, PSVK'nın 8. maddesine göre ‘Küçük yaştaki çocukların bara alınması' gerekçesiyle işyerini 30 gün süre ile faaliyetten men etti.



KAYMAKAMLIK 30 GÜN FAALİYETTEN MEN ETTİ

Sosyal medyada 'Fethiye'deki Vip Coctail Bar, 10 yaşındaki çocukları yarı çıplak şekilde oynattı. 'Skandal barın, bu sayede müşteri çekmek istediği iddia edildi' gibi paylaşımlar üzerine Fethiye Kaymakamlığı soruşturma başlattı. Paylaşılan fotoğraflarla ilgili Ölüdeniz Karakol Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü de gerekli inceleme ve araştırma yaptı. Araştırma sonunda Fethiye Kaymakamlığı Polis Ve Selahiyet Vazife Kanununun 8. Maddesine göre ‘Küçük yaştaki çocukların bara alınması' gerekçesiyle işyerini 30 gün süre ile faaliyetten men etti. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile diğer yetkililer adı geçen barı mühürledi. Çevre sakinleri ve bar yetkilileri, barın mühürlenmesine, faaliyetten men edilmesine tepki gösterdiler.



İŞLETMECİ: "KAPATMA KARARI AĞIR OLDU"

Barın işletmecisi Selamettin Yılmaz, kapatılma kararını ağır nitelendirdi. Yılmaz, yasal haklarını kullanacağını belirterek; "Bu karar çok ağır. Ve haksızca bir ceza olduğunu düşünüyorum. Bu konuda gerekli itirazları yapacağım. Pazartesi günü idari mahkemeye başvuracağım. Ayrıca bar işletmem hakkında mesnetsiz haber yapanlar hakkında yasal tüm haklarımı kullanacağım. Sosyal medyada ve gazetelerinde bu mesnetsiz haber yapanlar hakkında gerekli davaları açacağım" dedi.

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