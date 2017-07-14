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Nihat Zeybekci 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Habertürk TV'ye anlattı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını Habertürk TV'ye anlattı. Zeybekci: Oğlumu gönderdiğim yere bomba attılar

14 Temmuz 2017 Cuma, 20:42:05 Güncelleme: 22:34:19

15 Temmuz akşamı darbe girişiminin olduğu sırada Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yaşadığı kritik anları anlattı:

"Bütün bunlar olurken oğlum da Meclis'in bekleme salonunda çıktım onun yanına. 'Bak oğlum millet ayakta biz bu hainlere müsaade etmeyeceğiz. Git anneannene ve kardeşlerine sahip çık. Onların yanında birisi olması lazım' dedim. Kandırdım onu. Allah'ın takdiri tabii. 3-5 dakika sonra oğlumu gönderdiğim yere o bombayı attılar. O olayda yani. Oradaydı oğlum yani."





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