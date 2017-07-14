Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye üyeliği suçlamasıyla gözaltına alınan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Koray Çalışkan, adli kontrol kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınan Koray Çalışkan, FETÖ üyeliği suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi 14'ncü Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

ELEKTRONİK KELEPÇE TAKILACAK



Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Koray Çalışkan'ı tutuksuz yargılanmak üzere, 'konutunu terk etmemek' ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hakimlikçe verilen denetimli serbestlik kararı doğrultusunda, Koray Çalışkan'a elektronik kelepçe takılacak ve ikamet adresi dışına çıkamayacak. İkametini terk etmesi durumunda ise tutuklanmasına karar verilecek.

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