Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'ndan 15 Temmuz mesajı

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

"Demokrasi tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz 2016 gecesinde aziz Türk Milleti, darbelere geçit vermeyeceğini ve egemenliğin kendisine ait olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz, Türkiye’nin darbeler ve darbe teşebbüsleri makus talihinin kırıldığı, anayasal demokrasinin gerektirdiği zihniyet devriminin başladığı gündür.

15 Temmuz darbe teşebbüsüne karşı direniş, milletimizin demokrasiyi yaşatmak için canlarından vazgeçmeye hazır olduğunu, özgürlük ve demokrasinin toplumsal zeminde kazanılmış, uğruna bedeller ödenmiş ve tamamıyla hak edilmiş değerler haline geldiğini ortaya koymuştur. Bu değerleri koruyarak tüm gerekleriyle hayata geçirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak en önemli görevimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nı ve temel hak ve hürriyetleri korumakla yükümlü olan Anayasa Mahkemesi, meşum darbe teşebbüsünün ilk saatlerinde de açıkladığı üzere, demokratik anayasal düzene yönelik her türlü saldırının karşısındadır.

Mahkememiz, darbe teşebbüsü sonrasında ortaya çıkan olağanüstü halde de demokratik hukuk devleti ile temel hak ve hürriyetleri koruma konusunda hiçbir etki ve baskı altında kalmaksızın anayasal sınırlar içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir.

İnsan haklarına dayanan demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni birlik ve beraberlik ruhuyla muasır medeniyet düzeyinin ötesine taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur. Devlet ve millet olarak görevimiz, demokratik hukuk devletini adalet, özgürlük ve güvenlik temelinde korumak ve gelecek nesillere aktarmaktır.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

15 temmuz