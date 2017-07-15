Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bugün öğle saatlerinden başlayarak yarın sabaha kadar sürecek etkinliklere katılacak. Erdoğan, bugün saat 13.00’te TBMM Genel Kurulu’ndaki özel oturumu izleyecek. 15.00’te uluslararası basın mensupları ile buluştuktan sonra akşam İstanbul’a geçecek. İstanbul’da Milli Birlik Yürüyüşü’nün yapılacağı alana şehit yakınları ve gazilerle birlikte girecek.

Gece 00.13’te tüm Türkiye’de sela okunacak ve Cumhurbaşkanı’nın çağrısıyla demokrasi nöbeti başlayacak. Aynı anda Ankara’da Milli Birlik Yürüyüşü start alacak. Erdoğan, gece İstanbul’dan Ankara’ya geçerek TBMM Tören Alanı’na gidecek. Saat 02.00’de, Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla TBMM önündeki etkinlikler başlayacak. Burada sırasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak. 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayraklar Erdoğan ve TBMM Başkanı Kahraman’a teslim edilecek.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Cumhurbaşkanı, TBMM’deki törende, Gölbaşı Özel Harekât Başkanlığı’nda düzenlenen törene de bağlanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Millet Camii’nde sabah namazının kılınmasının ardından Külliye’de inşa edilen 15 Temmuz Şehitler Abidesi’ni açacak olan Erdoğan, burada bir konuşma yapacak. Demokrasi nöbeti, yarın gece 24.00’te sona erecek.