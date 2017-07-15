Rus uyruklu Svetlana Uhanova, 2 kız çocuğu ile Hatay’ın Yayladağ İlçesi’nden Suriye’ye gitmek için sınırı geçmek isterken polis tarafından yakalandı. Gazete Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın harine göre yakalandığında polise sahte kimlik gösteren Uhanova’nın, araştırmalar sonucu gerçek kimliğinin belirlendiği ve “terör nitelikli kayıp şahıs” olarak arandığı ortaya çıktı.

Geri gönderme merkezinde bekletildiği öğrenilen Uhanova ile ilgili araştırmaların sürdüğü, terör örgütleri ile bağlantısının tespit edilmesi durumunda adliyeye gönderileceği bildirildi. Rus basını, yakınlarına dayandırdığı haberde, Uhanova’nın kısa zaman önce çok değiştiğini, Suriye’deki radikal eğilimlere kapıldığını, gayri resmi eşi Yevgeniy Koçaari ile sosyal medya hesaplarında silahlı adamlar yer almaya başladığını ileri sürdü.