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Konya'da alkollü sürücü izne gelen askeri bıçakladı

Otomobilin lastiklerini kesip anahtarını alan alkollü sürücü, yanındaki kadınla gözaltına alındı

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 10:40:30 Güncelleme: 10:43:43 AA

Konya'da kız kardeşinin düğünü için izne gelen asker, trafikte yol verme yüzünden çıkan kavgada bıçakla ağır yaralandı.

İddiaya göre, Murat Zeybek idaresindeki otomobil seyir halindeyken merkez Meram ilçesindeki Tren Garı mevkisinde Ramazan T'nin kullandığı otomobil aniden yola çıktı. Araçtakiler arasında çıkan tartışmanın ardından Ramazan T, ekmek bıçağıyla Zeybek ve yanındaki arkadaşları Veli Mıngır ile Osman Berrak'ı kovalamaya başladı.

ANAHTARINI ALIP KAÇTI

Ramazan T, bir süre kovaladığı Berrak'ı yakalayarak bıçakla yaraladı. Daha sonra araçların yanına dönen Ramazan T, Zeybek'in otomobilinin lastiklerini kesti ve anahtarını alıp uzaklaştı. Polisten kaçmaya çalışan zanlı, merkez Karatay ilçesindeki kovalamacanın ardından yanındaki Ayşe Y. ile yakalandı. Ramazan T'nin 160 promil alkollü olduğu belirlendi.



Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Berrak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Berrak'ın, kız kardeşinin düğünü için Şırnak'taki askeri birliğinden izin alıp memleketi Konya'ya geldiği belirtildi.

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