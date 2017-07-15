Tekirdağ'ın Çerkezköy İlçesi'nde maddi anlaşmazlıklar nedeniyle kızı ve torununa sinirlenen 89 yaşındaki Hasan Demircan, kendisinden 36 yaş küçük Fatma Darıca ile dünyaevine girdi.



DHA'nın haberine göre, Vize İlçesi'ne bağlı Çakıllı Beldesi Belediyesi eski başkanı Hasan Demircan, maddi anlaşmazlıklar yaşadığı ve kendisini huzurevine yatırdıklarını iddia ettiği kızı ve torununa kızarak 53 yaşındaki Fatma Darıca'yla düğün yaparak evlendi. Hasan Demircan, "Kızım ve torunum beni 'akli dengesi yoktur' diye mahkemeye verdi. 3 kere adli tıbba gönderdi, 9 ay mahkemelerde süründüm. Bir ay Kırklareli huzurevinde kaldım. Eşimin tarlasını kızım ve torunum sattı. Bana en son hakaret etmeye başladılar. Ben de evlenmek zorunda kaldım. Fatma hanım evlenmemizi teklif etti. Ben de kabul ettim, bu şekilde evlendik. Tüm malımı eşime devredeceğim. Onlara hiçbir şey vermeyeceğim" dedi. Hasan Demircan ve Fatma Darıca çifti, düğünde eğlenerek, tebrikleri kabul etti.









BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER