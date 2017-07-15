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Erdoğan: FETÖ sanıkları tek tip elbise ile mahkemeye çıkarılsın

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki etkinlikler kapsamında Milli Birlik Yürüyüşü yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da yürüyüşe katılarak tören alanına ulaştı

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da tören alanına yürüyerek geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye ilk olarak çıkan Başbakan Yıldırım, "Bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler. Bugün oynadıkları tiyatrolar bize yaşattıkları acıdan daha acı bir sonla bitecek" mesajını verdi. Yıldırım'ın konuşmasından sonra kürsüden 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu. İdam sloganlarına karşılık "Parlamento'dan geçerse onaylarım" mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ sanıkları tek tip elbise ile mahkemeye çıkarılsın" dedi. İşte Şehitler Köprüsü'ndeki törende dakika dakika yaşananlar ve konuşmalardan satırbaşları:

05:40 Türkiye'nin bir daha böyle bir ihanet girişimine maruz kalmaması için hepimizin üzerine düşeni yapması şart. Hainlerin sızacağı boşluk bırakmamalıyız. Erdoğan, Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin açılışında konuştu

03:20 Erdoğan TBMM'deki törende konuştu: Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün bile yaşama hakkı vermeyecek o kadar çok düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksam çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız. DEVAMI

23:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından beraberindekilerle Şehitler Makamı'nın açılışını yaptı ve dua etti. Törenin sona ermesiyle vatandaşlar da alandan ayrılmaya başladı.

22:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına başladı.

"GERİ DÖNMEYİ AKLINDAN GEÇİRMEYEN BU MİLLETİ KİM DURDURABİLİR"

Tam bir yıl önce burada bir ihanet girişimi başlamıştı. Tanklarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla bir süredir anlam verilemeyen hareketin sebebi artık anlaşıldı. Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince tüm Türkiye'ye 'Kontrol bizim elimizde' mesajı vermek istiyorlardı. Ankara'da da benzer işgal girişimleri haberleri geliyordu. Ben de Enerji Bakanım ve eşim ile bu tarafa hareket etmiştik. Arkasında FETÖ ihanet şebekesi olduğunu tespit etmiştik. Milletimiz hemen harekete geçmişti. Sayın Başbakanın ve şahsımın yaptığı çağrıyla milyonlarca vatandaşımızı darbecilere karşı sokakları, meydanları, kışla önlerini doldurmuştu. En kanlı saldırılar İstanbul ve Ankara'da yaşandı. Diğer illerimizde darbeciler harekete geçmeye fırsat bulamadan derdest edilmişlerdi. Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Onların karşısında dikilen milletimizin neyi vardı? Benim vatandaşımın elinde sadece aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Ama bunun yanında çok daha etkili bir silahı vardı. O silah da imanıydı. Bir tarafta imanlı olan halkım vardı ama öbür tarafta imansız darbeciler vardı. Dünyanın en modern silahlarına galebe çalındı. Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusuna tıkamak suretiyle çalışamaz hale getiren imandır. Sağında solunda onlarca kişi vurulduğu halde geri dönmeyi aklından geçirmeyen bu milleti kim durdurabilir? 

"ŞEHİT KANLARIYLA SULANAN HER KARIŞIN DİLİ OLSA..."

Ah şu köprünün dili olsa da o gece yaşanan kahramanlıkları bir anlatsa... Şehit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl olurmuş dünyaya anlatsa... 15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna batan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim güneşlerimizdir. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımızı sunuyorum. 

Erdoğan: Piyonları almadan vezirleri alamayız. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız

2193 kardeşimiz o gece yaralanarak milyonlarca kardeşimizin umudunu yaşattı. Bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize de, istikbalimize de değer biçemeyiz. Biz de burada sembolik bir makam hazırladık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Rastgele bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasındaki fark budur. Milletlerin ortak geçmişleri vardır. Bunlar uğrunda gerektiğinde canlarını vermeyi göze alırlar. 15 Temmuz ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerinin kuyruk acılarının çok iyi farkındayız. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, DEAŞ'ın sadece DEAŞ olmadığını, PKK'nın sadece PKK olmadığını çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Piyonları almadan vezirleri alamayız. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız. Kandil'de, Küpeli'de, Bestler Deresi'nde şu anda askerimiz, polisimiz, komandolarımız, tüm güvenlik güçlerimiz oralarda tek tek temizliyorlar. Diğer mesele ise (idam sloganları üzerine) parlamentonun meselesidir. Parlamento'nun bu konuda kararını vermesi halinde ben de onaylarım.

MECLİS'TE 15 TEMMUZ ÖZEL OTURUMU

"BU MÜCADELE ÖDLEKLERİN MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne de onları kullananların sinsi oyunları çökertebilir. Gerekirse bir ölecek ama bin dirileceğiz. Ölümü, ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Sırtımızdan teri hiç eksik etmeden çalışacağız. Bazıları ısrarla ne diyor? Kontrollü darbe! Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Doğru. O gece 23.15'te havalimanına (Kılıçdaroğlu) iniyor. Tanklar önünde. Önce korkuyor. Bekliyorlar, görüşüyorlar. Görüşmeden sonra tankların koruması altında bu zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Yenikapı buluşmasına bilseydim davet etmezdim. Önce davetime olumsuz cevap verdi. Son anda gelebileceğini bildirdiler. Fakat Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki, 'kontrollü darbe' dedi. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır. 2193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var. O sende yok. Bu mücadele ödleklerin, vandalların mücadelesi değildir. Bu sözü iki kesim ısrarla kullanıyor. Birincisi FETÖ'cüler ve onları destekleyen yabancılar kullanıyor. İkincisi ise ana muhalefetin başındaki bu zat yapıyor. 

Törene katılan isimler Anma törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bazı milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra aralarında Orhan Gencebay, Metin Şentürk, Alişan, Nadide Sultan'ın bulunduğu sanat ve spor dünyasından isimler de katıldı.

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ORAYA GETİRİLDİ"

15 Temmuz gecesi Meclis'te aslanlar gibi darbecilere karşı duran CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildir. Ama CHP'nin başındaki zat kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Başından beri kendisini oraya getirenlere sadakatini göstermiştir. Sen o makama CD ile getirildin. Bugün hala Parlamento'da sıkılmadan bunları söylüyor. İlk defa FETÖ'yü terör örgütü olarak bugün kabul etti, onu da söyleyeyim. Milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

ERDOĞAN, İSTANBUL'A GELİRKEN BÖYLE SELAMLANDI

15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Müslüman akıllı insandır. 15 Temmuz'u yapanların nasıl bu güce ulaştığı ortadadır. Bu gerçekleri çok iyi biliyoruz. Her 15 Temmuz anması şehitlerimizi yad etmenin yanında bu konuda ne kadar mesafe kat ettiğimizin muhasebesini yapmaya da yöneltmelidir.  

"TERÖRİSTLERE PARA VERMEYE DEVAM MI EDECEĞİZ?"

Bu örgütün üzerine gittik. Kamuda çalışanları temizledik. 111 bini buldu... Açığa alınanlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu teröristlere para vermeye devam mı edeceğiz. Gitsin nerede çalışırsa çalışsın. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 5 binin üzerinde kuruluş kapatıldı. Malvarlıkları da hazineye teslim edildi. Yine bu ihanet örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen özel şirketler de kayyum ataması yoluyla kontrol altına alındı. PKK için de benzer tedbirlere başvuruldu. 

TELEFONLA KONUŞMA YAPMAK İSTEYENLERE ERDOĞAN SÜRPRİZİ

"GUANTANAMO'DAKİ GİBİ TEK TİP ELBİSE İLE ÇIKARALIM"

Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise.

21:30 Başbakan Yıldırım, konuşmasına başladı. 

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Şehitlerimizin tamamı kalbimizde ebediyen yaşayacaktır. Acımız büyüktür, hüznümüz dağlar kadardır. Ama boyun bükmüyoruz. Gözyaşlarımızı içimize akıtacağız. Bugün, alçakları hainleri sevindirmeyeceğiz. Millet için, vatan için, bayrak için, inanç, namus, şeref için canlarını seve seve veren şehitler bugün bizlerden dua bekliyor. Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Dualarımızla, Fatihalarımızla onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Açılışını yapacağımız Şehitler Makamı'nı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için köprünün Anadolu yakasında, şehit verdiğimiz bu mekanda inşa ettik. Bu parkta 250 şehidimizi temsilen 250 selvi ve gül ağacı dikildi. İsimleri yer alıyor. Sadece bu anıtlarla değil, şehitlerimizin isimlerini yeni eserlerle yaşatmaya devam edeceğiz.  

TBMM'DEKİ TÖREN SIRASINDA TALİHSİZ KAZA: 7 YARALI

"ELLERİNDEKİ KANLA BOĞULACAKLAR"

15 Temmuz'da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde meydanlara inmiş, darbecilere darbeyi vurmuştur. Bugün de yarın da göğsümüz siper olacak. Bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler. Bugün oynadıkları tiyatrolar bize yaşattıkları acıdan daha acı bir sonla bitecek. Ellerindeki kanla boğulacaklardır. Türkiye'nin yükselişine hiç kimse engel olamayacak. 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçemediniz, 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nü geçeceğinizi mi zannettiniz. Şehit olduk ama vatanı alçaklara teslim etmedik. Bayrağı düşürmedik, ezanı dindirmedik. 

20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle birlikte Nakkaştepe'den yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Buradaki platformda kalabalığı selamlayan Erdoğan, protokoldeki yerini alarak Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

19:50 Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy'den yürüyüşe başladı. Başbakan kendisiyle yürüyen kalabalığa yaptığı kısa konuşmada "Terör örgütlerinin, darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi. Yıldırım, 20.30 sularında Şehitler Köprüsü'ne vardı. Yıldırım, tören alanındaki platformdan kalabalığı selamladı. 



FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya mekan oldu. Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ni dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla kırmızı beyaza büründü. Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı. Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alındı. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları gösterildi. 

BÖLGE HAVA ARAÇLARINA KAPATILDI

İstanbul ve Ankara'da etkinliklerin yapılacağı bölgelerin de içinde olduğu uçuş sahasına güvenlik için uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı. İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak NOTAM 16 Temmuz saat 03:00'a kadar geçerli olacak. İstanbul dışında Ankara'da da etkinliklerin olacağı 20 deniz mili yarıçaplı sahada VFR trafiği yasaklandı.16 Temmuz saat 00:01 de başlayacak olan yasaklama saat 14:30'a kadar devam edecek. Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları,ambulans,şehit nakli, arama kurtarma,organ nakli ile Ankara Esenboğa Havalimanına iniş/kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç,diğer tüm devlet hava araçlarının VFR trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir" denildi.

TÜRK BAYRAKLI KAMYON KONVOYU

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışı engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. 15 Temmuz'da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçti.

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Misafir - 4 saat önce - Cevapla
0 0 0 parlemento senin lider olduğun parti çoğunluk hükümet değilmi söyle getirsinler idamı reis
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 Reis,dualarımız seninle.
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 tüm hainlere idam
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 fetö yü ortaokuldan beri sevmem, sene 84 de ilk matematik sınavımdan 10 aldığımda ilk sızıntı dergisini hediye olarak almıştım :) akp dahil 2014 e kadar her hükümet destekledi bunları, sonra birden bire herşey değişti, bence iyi oldu :)
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 ic dusmanlar susun sira sizede gelecek
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 uygulayin artik birakin sirin gorunmeyi avrupaya anlamiyorlar zaten. iodiklerini okuyorlar
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Gerçek hainler ortaya çıkartılıp yargılanmalı..
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 vatanın bekası söz konusu ilken dolar Euro domates kaç lira hesabı yapan zavallılar vatansınlar sizi görünce Türklüğümden insanlığımdan utanıyorum Allah sizi islah etsin eğer islah olmayacaksanız yüce RABBİM sizi KAHRETSİN.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Devlet birde bu kansızlar için kıyafet mi temin edecek? İhale yapacak! Çuval giysiler!
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 profesyonellik sıfır
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 gandiye kapak oldu
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Olen sehitler ve daha evvel kumpas kurup olen diger gunahsiz tum insanlarin vebali bu iste ihmali olanlarin ustune bir suru sehit verildi hukumet bu olay olmadan niye tedbir almadi
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Fetöcü siyasilerede tek tip elbise giydirilsin.yoksa bu konu ile ilgili şüpheler son bulmayacak.
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Kilicdaroglu ve ekibi görsün kalabalık nasıl olur
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 diger bayramalari kaldiranlar bunu milli bayram ilan etti
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 Issiz gucsuz kahvede takilan milletinize mesgale oldu ne guzel
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Allah'ım bu Aziz millete güç ver kuvvet ver sayın Cumhurbaşkanımıza uzun ömürler ve hainleri kahreyle ezanımızı dindirtme bayrağımızı indirtme vatanımızı böldürtme sen ne güzel vekilsin Bize Allah YETER.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Nihayet, Halka köfte hainlere kemik bundan sonra.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 3 0 Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları Cennet olsun. Yorumlardan anlıyormki Türkiye de ADALETin olmadığını herkes kabullenmişde, bunu itiraf etmekten korkuyorlar. Korku aah korku! Şu Korku olmasa iyi olurmuş.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 0 +6 15 Temmuz da Ankara da Cumhurbaşkanlığı külliyesinin hemen yanında vatani görevimizi yerine getirirken , o gece neler gördüklerimizi neler yaşadıklarımızı bir Allah bir de silah arkadaşlarım biliyor. Allah bir daha bu ülkeye, bu millete böyle bir gece yaşatmasın.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
6 3 +3 bazılarına fena koymuş bu kalabalık
Misafir - 7 saat önce - Cevapla
0 0 0 köfte ekmek kalabalığı mı diyorsun
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 dansöz kıyafeti giydirilsin
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 dik dur egilme bu millet seninle
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 Hayinler en yakın zamanda yargılanacaksınz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 3 -3 200 bin kişiyi asalım
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 türkiyede devlet halk ve ordu elele,rüyamda görsem inanmazdım Allah bozmasın,amerikaya karşı tek vücut
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
3 0 +3 niye mahkemeye çıkıyorlar asın gitsin !
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 6 0 herşey Türkiye için herşey vatan için VATAN SANA CANIM FEDA olsun emret reis öl de ölelim.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Hainler için yaşasın cehennem
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
12 6 +6 asıl hain, ülkemizi bu duruma düşürenlerdir.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Hain köpeklere yasasin cehennem
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 0 +6 maşallah subanallah
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Hainlere duyurulur kaç kişi var bakın tv lere vatanına göz dikenin ez oğul
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 6 +3 Bugün bayram
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 0 +9 15 temmuzu unutmadim unutmayacağiz hayinler destan yazdik yazamayada demem edecez VATANİM canim sana feda olsun
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
6 0 +6 Tv leri izleyin hainler kac kisi var gor vatanına göz dikeni ez ogul
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
9 15 -6 Kofte ekmek varmı
Misafir - 6 saat önce - Cevapla
0 0 0 köprü altına kemiğini bıraktım
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
12 9 +3 Maks 170.000 kisi var.
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
12 12 0 Teröristlerle kolkola girerek hapistekiler için yürüyen Kılıçdaroğlu bugün şehitlerimizi anma yürüyüşüne katılmadı!
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
12 3 +9 gurur duyuyorum ülkemle,bayrağımla,halkımla,şehidimle gazimle,(doğusuyla batısıyla)kuzeyi ve güneyi ile şeref duyuyorum.Canım ülkem.Rabbim seni kıyamete kadar korusun
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
6 12 -6 yürü reis bu millet seninle
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 0 +15 Bu kadar insanın şehit olmasına neden olan bu teröristlere yıllarca göz yuman bu kadar kişinin öksüz kalmasına neden olan herkesin allah belasını versin
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
9 9 0 Boş işler bunlar
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
15 0 +15 peki doguda hayatini veren askerlerimiz niye burada yok? Ben esas o gercek askerlere uzuluyorum
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 sen neyin kutlandığının farkında mısın
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
6 9 -3 yeni cumhuriyet bayramınız kutlu olsun diğer milli bayramlarda da aynı coşkuyu neden göremiyoruz
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 biliyorsan yazsana bilmiyorsan sussana
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 6 -3 Cehepeliler şimdi kpnuşur bizim adalet yürüyüşümüz daha kalabalıktı die..
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
6 3 +3 Ne değişik milletiz tam 1 sene önce aç kalırım diye marketleri yağmalayanlar korkudan evlere saklananlar 1 sene sonra kk nın lafıyla kontrollğ darbe diyor. Gerçi kk da sizin gibi evde izlemişti darbeyi
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
39 15 +24 Bayram mı diyenlere duyurulur bugğn 15 temmuz demokrasi ve milli birlik günü
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
18 57 -39 KALKIŞMA biliniyordu ne DARBESİ?
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
21 30 -9 Başbakanımız o gece söyoledi "Bir kısım emir-komutayı dinlemiyen askerin KALKIŞMASI" dedi hafızamızımı yitirdik? Ne darbesi? "Kalkışma" bilinen beklenen bir olgu..Bilmeyen bir halk.
Misafir - 8 saat önce - Cevapla
0 0 0 görmek ile bakmak arasındaki farkı anlıyamamışın. kontrolü darbe demeyemi çalışıyorsun onu de . kıvırma
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
18 3 +15 Millet Demokrasiye sahip çıkmak için yürüyor,bazıları da yine seyrediyor.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
15 12 +3 evet bugün bayram,REİSİN liderliğinde vefalı Türkler geri geliyor
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
6 9 -3 devletin bütün imkanları ellerinde
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 3 -3 I ilgilenmiyor
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
6 21 -15 ölen öldüğüyle kalır
Misafir - 10 saat önce - Cevapla
3 3 0 Ölenler dediğin şehitler.. Tarih değiştirdi kahramanlar..
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
12 3 +9 idam olmazsa şehitlerin kanı yerde kalıp, kemikleri sızlamaz mı?
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
9 6 +3 hani idam?
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
12 3 +9 bayram mı var ne?
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
9 3 +6 Üzülme zamanla öğrenirsin.
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
0 0 0 Sen ilerde ogrenirsin
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
27 12 +15 Ey kılıçdaroğlu haberturk tv yi aç milyonların nasıl akın ettiğini görebilirsin.
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
21 9 +12 Kibirtanoglu nerde yine hangi delikten bakıyor acaba geçen sene ellerini ovusturup ne olacak
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Adil öksüz neden serbest bırakıldı...
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 9 +3 İdam nerede kaldi diye soran bir kişi bile yok.. akpartiden neden feto cikmadi cok komik degilmi bu yüzden gitmedim gitmeyecegim senitlerimiz için orada olmak için tek bir neden.vardi idam ama oda gelmedi yaziklar olsun hepinize..
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
15 6 +9 Yalan soyluyorsun bahanelerı gec yemezler gercek kımlıgınle konus alcak amacın baska
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 3 -3 gerçekten doğru söylüyor
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
15 3 +12 15temmuz tum Turkiyenin basarisidir.sagi solu olmadan sehit dusmus millettir tesekkurler guzel insanlar
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Simdi Bogazici koprusu kac insan aliyormus, kac mt2 alana sahip hesaplamalar, rakamlar yagmaya baslar.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
6 9 -3 15.ila 20 milyon evelallah diyelim
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 0 +12 Şehitlere allahtan rahmet diliyorum inşallah bir daha böyle vahim olaylara maruz kalmaz bu vatan ama kurtuluş savaşında şehit olanlara saygısızlık olmuyormu doğuda terörle her alanda mücadele eden şehit olan güvenlik güçlerine haksızlık olmuyormu bir biraz düşünmeye davet ediyorum.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
6 9 -3 boğaziçi köprüsü değil mi orası ??
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
9 6 +3 Şehitler Köprüsü olduğunu bir gün sen de öğreneceksin
Misafir - 9 saat önce - Cevapla
0 0 0 Bir gün öğrenirsin
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Kürsüye diyanet işleri başkanı çıkıp tüm toplulukla evvel ve günümüz şehitlerimiz ruhuna kuran okuması dua etmesi , şarkı türküden ve slogandan daha iyi bir hareket olur.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 12 -3 Ümmetin yeniden doğan güneşi selam olsun sana
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
15 3 +12 Vatan sana canım feda
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
15 9 +6 fazla ilgi yok diyen ac biraz canli yayin tv izle...
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 12 -3 Peygamberimizin övgüsünü alan yiğit insanlar
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
3 3 0 Allah'ı peygamberi karıştırma.
Misafir - 5 saat önce - Cevapla
0 0 0 kimi kasdetdin yani??
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
15 6 +9 Köprü öyle tutulmaz böyle tutulur yaşasın türk milleti
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
6 3 +3 keske Turkiyede olsaydim. insAllah nasip olur
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
39 15 +24 Yoksa Gerçekten Kontrollü DARBE mi...???
Misafir - 11 saat önce - Cevapla
0 0 0 yok be nerden çıkarıyon :)
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 0 +9 Allah birliğimizi beraberligimizi bozmasın. bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 9 +3 parti propagandasına dönüştürdüler iyice yazık o şehitlere gazilere
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
12 3 +9 Ülkede ki bütün cemaat ve tarikatlar kapanmadığı sürece terör ve darbeler bitmez.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
6 9 -3 15 milyon insan köprüde
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
9 12 -3 reisssss
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 0 +3 Köprüye bir şey olmasın!:((
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
9 6 +3 benim için 15 temmuz hesaplaşması, o gün vatani görevini yapan günahsız mehmedim katledildiği gündür.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 3 0 Fazla ilgi Yok diyene göz kontrolü tavsiye ediyoruz.. en az 175.000 kişi var..
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 0 +6 15 temmuz kalkışması, sözde kandırılanları hiç bir zaman aklamayacak.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 Hainler için yaşasın cehennem!
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
24 0 +24 Ne mutlu TÜRKÜM diyene
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 0 +6 RABBIM AZİZ TÜRK MILLETI VE ASKERININ YAR VE YARDIMCISI OLSUN. 15 TEMMUZ VE DOGU DA SEHIT DÜSEN MEHMETCIKLERI, CANAKKALE MEHMETCIKLERINI, 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMINI, 19 MAYIS BAYRAMINI VE 23 NISANI VE HELE HELE 29 EKIM CUMHURIYET BAYRAMIMIZI UNUTMAYALIM
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
9 18 -9 Fazla ilgi yok,hayırlısı.
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
9 12 -3 ÇOK FAZLADA SÖZDE ADALET YÜRÜYÜŞÜ GİBİ ŞOVA GEREK YOK... BİZ NE ZAMAN İLGİ DUYARIZ NE ZAMAN ŞOV YAPARIZ BİLİYORUZ..HAİNLER İÇİN, TERÖRİSTLER İÇİN AYRICA YALANDAN DA YÜRÜMÜYORUZ....BİZ YÜRÜDÜK MÜ TAM YÜRÜRÜZ..
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 Darbeye tiyatro diyen vatan haini olacak diyorlar, böyle şeylere ihtiyacımız yok. O gece olanlar zaten ortada, provokasyona gelmeyelim.
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
3 6 -3 acaba kaç kişi geldi
Misafir - 12 saat önce - Cevapla
3 3 0 SANA NE? ....BENİM GÖNLÜM ORADA...
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
6 12 -6 izle bu haberi eeeyyy avrupa, chp, pkk, ypg, pyd, deaş, abd, israil...
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 0 0 AVRUPADAN YAKASINDAN KÖPRÜYE GİRİŞ VARMI YÜRÜYÜŞ İÇİN?
Misafir - 14 saat önce - Cevapla
45 30 +15 GUCUNU MİLLETTEN ALAN RECEP TAYYIP ERDOGAN !!!
Misafir - 13 saat önce - Cevapla
0 9 -9 Adı?