Ah şu köprünün dili olsa da o gece yaşanan kahramanlıkları bir anlatsa... Şehit kanlarıyla sulanan her karış toprağın dili olsa da yiğitlik nasıl olurmuş dünyaya anlatsa... 15 Temmuz gecesi bu hilal uğruna batan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bizim güneşlerimizdir. O gece yaralansa da eğilmeyen tüm başlara şükranlarımızı sunuyorum.

Tam bir yıl önce burada bir ihanet girişimi başlamıştı. Tanklarıyla buraya gelen darbecilerin köprüyü kapatmasıyla bir süredir anlam verilemeyen hareketin sebebi artık anlaşıldı. Köprüyü kapatan darbeciler kendilerince tüm Türkiye'ye 'Kontrol bizim elimizde' mesajı vermek istiyorlardı. Ankara'da da benzer işgal girişimleri haberleri geliyordu. Ben de Enerji Bakanım ve eşim ile bu tarafa hareket etmiştik. Arkasında FETÖ ihanet şebekesi olduğunu tespit etmiştik. Milletimiz hemen harekete geçmişti. Sayın Başbakanın ve şahsımın yaptığı çağrıyla milyonlarca vatandaşımızı darbecilere karşı sokakları, meydanları, kışla önlerini doldurmuştu. En kanlı saldırılar İstanbul ve Ankara'da yaşandı. Diğer illerimizde darbeciler harekete geçmeye fırsat bulamadan derdest edilmişlerdi. Köprüyü kapatan tankların önünde tam 36 vatandaşımız şehit oldu. Onların karşısında dikilen milletimizin neyi vardı? Benim vatandaşımın elinde sadece aynen bugün olduğu gibi bayrağı vardı. Ama bunun yanında çok daha etkili bir silahı vardı. O silah da imanıydı. Bir tarafta imanlı olan halkım vardı ama öbür tarafta imansız darbeciler vardı. Dünyanın en modern silahlarına galebe çalındı. Sırtındaki tişörtünü tankın egzoz borusuna tıkamak suretiyle çalışamaz hale getiren imandır. Sağında solunda onlarca kişi vurulduğu halde geri dönmeyi aklından geçirmeyen bu milleti kim durdurabilir?

03:20 Erdoğan TBMM'deki törende konuştu: Eğer güçlü değilsek bize bir tek gün bile yaşama hakkı vermeyecek o kadar çok düşman pusuda bekliyor ki isimlerini tek tek saymaya kalksam çok ciddi uluslararası krizle karşılaşırız. DEVAMI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ ) 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının birinci yılında gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım da tören alanına yürüyerek geldi. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kürsüye ilk olarak çıkan Başbakan Yıldırım, "Bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler. Bugün oynadıkları tiyatrolar bize yaşattıkları acıdan daha acı bir sonla bitecek" mesajını verdi. Yıldırım'ın konuşmasından sonra kürsüden 15 Temmuz şehitlerinin isimleri tek tek okundu. İdam sloganlarına karşılık "Parlamento'dan geçerse onaylarım" mesajını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ sanıkları tek tip elbise ile mahkemeye çıkarılsın" dedi. İşte Şehitler Köprüsü'ndeki törende dakika dakika yaşananlar ve konuşmalardan satırbaşları:

2193 kardeşimiz o gece yaralanarak milyonlarca kardeşimizin umudunu yaşattı. Bu fedakarlıkların karşılığında elde ettiğimiz istiklalimize de, istikbalimize de değer biçemeyiz. Biz de burada sembolik bir makam hazırladık. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Rastgele bir araya gelmiş insan topluluklarıyla milletler arasındaki fark budur. Milletlerin ortak geçmişleri vardır. Bunlar uğrunda gerektiğinde canlarını vermeyi göze alırlar. 15 Temmuz ilk saldırı değildir, son saldırı da olmayacaktır. Terör örgütlerinin kuyruk acılarının çok iyi farkındayız. FETÖ'nün sadece FETÖ olmadığını, DEAŞ'ın sadece DEAŞ olmadığını, PKK'nın sadece PKK olmadığını çok iyi biliyoruz. Arkalarında kimlerin olduğunu da çok iyi biliyoruz. Piyonları almadan vezirleri alamayız. Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız. Kandil'de, Küpeli'de, Bestler Deresi'nde şu anda askerimiz, polisimiz, komandolarımız, tüm güvenlik güçlerimiz oralarda tek tek temizliyorlar. Diğer mesele ise (idam sloganları üzerine) parlamentonun meselesidir. Parlamento'nun bu konuda kararını vermesi halinde ben de onaylarım.

MECLİS'TE 15 TEMMUZ ÖZEL OTURUMU

"BU MÜCADELE ÖDLEKLERİN MÜCADELESİ DEĞİLDİR"

Bizi ne terör örgütlerinin alçakça saldırıları ne de onları kullananların sinsi oyunları çökertebilir. Gerekirse bir ölecek ama bin dirileceğiz. Ölümü, ölümle korkutarak yolumuza devam edeceğiz. Sırtımızdan teri hiç eksik etmeden çalışacağız. Bazıları ısrarla ne diyor? Kontrollü darbe! Milletimizin bu şanlı direnişine kara çalmaya çalışıyorlar. Bu terbiyesizliktir. Bu ahlaksızlıktır. Doğru. O gece 23.15'te havalimanına (Kılıçdaroğlu) iniyor. Tanklar önünde. Önce korkuyor. Bekliyorlar, görüşüyorlar. Görüşmeden sonra tankların koruması altında bu zat oradan çıkıp Bakırköy Belediyesi'ne gidiyor. Yenikapı buluşmasına bilseydim davet etmezdim. Önce davetime olumsuz cevap verdi. Son anda gelebileceğini bildirdiler. Fakat Yenikapı ruhundan da hiçbir şey alamamış ki, 'kontrollü darbe' dedi. Bu 250 şehidimize saygısızlıktır. 2193 gazimize saygısızlıktır, hakarettir. Bu millete saygısızlıktır, hakarettir. Bu millet senin gibi ürkek, korkak değil. Bu milletin yüreği var. O sende yok. Bu mücadele ödleklerin, vandalların mücadelesi değildir. Bu sözü iki kesim ısrarla kullanıyor. Birincisi FETÖ'cüler ve onları destekleyen yabancılar kullanıyor. İkincisi ise ana muhalefetin başındaki bu zat yapıyor.

Törene katılan isimler Anma törenine, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bakanlar Kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, bazı milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra aralarında Orhan Gencebay, Metin Şentürk, Alişan, Nadide Sultan'ın bulunduğu sanat ve spor dünyasından isimler de katıldı.

"KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE ORAYA GETİRİLDİ"

15 Temmuz gecesi Meclis'te aslanlar gibi darbecilere karşı duran CHP'lileri tenzih ederek söylüyorum. 15 Temmuz kontrollü bir darbe değildir. Ama CHP'nin başındaki zat kontrollü bir şekilde oraya getirilmiştir. Başından beri kendisini oraya getirenlere sadakatini göstermiştir. Sen o makama CD ile getirildin. Bugün hala Parlamento'da sıkılmadan bunları söylüyor. İlk defa FETÖ'yü terör örgütü olarak bugün kabul etti, onu da söyleyeyim. Milletimizle beraber yürümeye devam ediyoruz, devam edeceğiz.

ERDOĞAN, İSTANBUL'A GELİRKEN BÖYLE SELAMLANDI

15 Temmuz'u unutmamak, unutturmamak tarihimize karşı da en büyük sorumluluğumuzdur. Müslüman akıllı insandır. 15 Temmuz'u yapanların nasıl bu güce ulaştığı ortadadır. Bu gerçekleri çok iyi biliyoruz. Her 15 Temmuz anması şehitlerimizi yad etmenin yanında bu konuda ne kadar mesafe kat ettiğimizin muhasebesini yapmaya da yöneltmelidir.

"TERÖRİSTLERE PARA VERMEYE DEVAM MI EDECEĞİZ?"

Bu örgütün üzerine gittik. Kamuda çalışanları temizledik. 111 bini buldu... Açığa alınanlarla ilgili çalışmalar da sürüyor. Bu teröristlere para vermeye devam mı edeceğiz. Gitsin nerede çalışırsa çalışsın. FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 5 binin üzerinde kuruluş kapatıldı. Malvarlıkları da hazineye teslim edildi. Yine bu ihanet örgütü ile bağlantısı olduğu tespit edilen özel şirketler de kayyum ataması yoluyla kontrol altına alındı. PKK için de benzer tedbirlere başvuruldu.

TELEFONLA KONUŞMA YAPMAK İSTEYENLERE ERDOĞAN SÜRPRİZİ

"GUANTANAMO'DAKİ GİBİ TEK TİP ELBİSE İLE ÇIKARALIM"

Geçen gün Sayın Başbakanımızla da konuştum. Artık bunlar (FETÖ sanıkları) mahkemeye çıkarken Guantanamo'da olduğu gibi bunları da tek tip elbise ile çıkaralım. Tek tip elbise.

21:30 Başbakan Yıldırım, konuşmasına başladı.

"UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ"

Şehitlerimizin tamamı kalbimizde ebediyen yaşayacaktır. Acımız büyüktür, hüznümüz dağlar kadardır. Ama boyun bükmüyoruz. Gözyaşlarımızı içimize akıtacağız. Bugün, alçakları hainleri sevindirmeyeceğiz. Millet için, vatan için, bayrak için, inanç, namus, şeref için canlarını seve seve veren şehitler bugün bizlerden dua bekliyor. Millet olarak 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Dualarımızla, Fatihalarımızla onların aziz hatıralarını her zaman yaşatacağız. Açılışını yapacağımız Şehitler Makamı'nı şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için köprünün Anadolu yakasında, şehit verdiğimiz bu mekanda inşa ettik. Bu parkta 250 şehidimizi temsilen 250 selvi ve gül ağacı dikildi. İsimleri yer alıyor. Sadece bu anıtlarla değil, şehitlerimizin isimlerini yeni eserlerle yaşatmaya devam edeceğiz.

TBMM'DEKİ TÖREN SIRASINDA TALİHSİZ KAZA: 7 YARALI

"ELLERİNDEKİ KANLA BOĞULACAKLAR"

15 Temmuz'da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız önderliğinde meydanlara inmiş, darbecilere darbeyi vurmuştur. Bugün de yarın da göğsümüz siper olacak. Bize yaşattıkları acılardan hiçbir şey elde edemeyecekler. Bugün oynadıkları tiyatrolar bize yaşattıkları acıdan daha acı bir sonla bitecek. Ellerindeki kanla boğulacaklardır. Türkiye'nin yükselişine hiç kimse engel olamayacak. 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçemediniz, 15 Temmuz'da Boğaz Köprüsü'nü geçeceğinizi mi zannettiniz. Şehit olduk ama vatanı alçaklara teslim etmedik. Bayrağı düşürmedik, ezanı dindirmedik.

20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve beraberindekilerle birlikte Nakkaştepe'den yürüyerek 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gitti. Buradaki platformda kalabalığı selamlayan Erdoğan, protokoldeki yerini alarak Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

19:50 Başbakan Binali Yıldırım Çengelköy'den yürüyüşe başladı. Başbakan kendisiyle yürüyen kalabalığa yaptığı kısa konuşmada "Terör örgütlerinin, darbecilerin bu ülkede herhangi bir kalkışmaya cesaret edememeleri için, birlik için, beraberlik için, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet için hep beraber yürüyoruz arkadaşlar" dedi. Yıldırım, 20.30 sularında Şehitler Köprüsü'ne vardı. Yıldırım, tören alanındaki platformdan kalabalığı selamladı.

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tarihi bir anmaya mekan oldu. Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ni dolduran on binlerce vatandaşın katılımıyla kırmızı beyaza büründü. Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı. Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alındı. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar attı. Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları gösterildi.

BÖLGE HAVA ARAÇLARINA KAPATILDI

İstanbul ve Ankara'da etkinliklerin yapılacağı bölgelerin de içinde olduğu uçuş sahasına güvenlik için uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı. İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak NOTAM 16 Temmuz saat 03:00'a kadar geçerli olacak. İstanbul dışında Ankara'da da etkinliklerin olacağı 20 deniz mili yarıçaplı sahada VFR trafiği yasaklandı.16 Temmuz saat 00:01 de başlayacak olan yasaklama saat 14:30'a kadar devam edecek. Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları,ambulans,şehit nakli, arama kurtarma,organ nakli ile Ankara Esenboğa Havalimanına iniş/kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç,diğer tüm devlet hava araçlarının VFR trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir" denildi.

TÜRK BAYRAKLI KAMYON KONVOYU

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışı engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti. 15 Temmuz'da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçti.