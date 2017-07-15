Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında gerçekleştirilecek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne katılmak amacıyla 3 farklı noktada toplanan vatandaşlar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru "Milli Birlik Yürüyüşü"nü başlattı.

HABERTÜRK TV CANLI YAYININI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FETÖ'cü askerlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında, vatandaşların direnişiyle kahramanlık destanı yazdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bu akşam tarihi bir anmaya mekan oluyor.

Darbeye direnişin simge mekanlarından, aralarında reklamcı Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 2'si polis 34 kişinin şehit edildiği köprünün Anadolu Yakası girişi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'ne hazırlanıyor.

Törene katılmak amacıyla Kısıklı Meydanı, Çengelköy ve Altunizade'de bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları taşıyarak köprüye doğru Milli Birlik Yürüyüşü'nü başlattı.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek alana alınıyor. Ellerinde Türk bayrağı ile 15 Temmuz şehitlerinin fotoğraflarının bulunduğu dövizler taşıyan vatandaşlar, çeşitli sloganlar atıyor.

Alana kurulan platformdaki dev ekrandan da şehitlerin fotoğrafları yansıtılıyor.

KISIKLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutunun da bulunduğu Kısıklı Meydanı'nda, üzerinde ay-yıldız ve 15 Temmuz baskılı tişörtler giyen, 15 Temmuz logolu şapkalar takan vatandaşlar bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayrakları ve şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu dövizleri taşıyan vatandaşlar, köprüye doğru hareket etti.

Öte yandan, Türk Kızılayı bölgede konuşlandırdığı tırlardan vatandaşlara su dağıtıyor.

Bazı vatandaşlar da sıcaktan korunmak için parkların içinde kurdukları küçük çadırlarda yürüyüş saatini bekledi.

ÇENGELKÖY

Toplanma noktalarından biri olan Çengelköy Meydanı'nda platform oluşturuldu. Kurulan ses sisteminden "Türkiyem", "Vatanına göz dikeni ez oğlum" gibi şarkılar çalınıyor.

Sokaklar ve dükkanlara Türk bayrakları asılırken, meydana çıkan sokak ve caddeler trafiğe kapatılarak, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

Vatandaşlar arama noktalarından geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyor. Vatandaşlar yürüyüş sırasında Çengelköy Polis Merkezi'nde bulunan emniyet güçlerine sevgi gösterisinde bulunuyor.

ALTUNİZADE

Altunizade'ye gelen vatandaşlar da ellerinde Türk bayrakları taşıyarak törenin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne doğru yürüyor.

Bu arada, vatandaşların yürüdüğü D-100 Karayolu'na çıkan ara yolların girişleri kamyonlarla kapatıldı.

Öte yandan tören alanına başka noktalardan da gruplar halinde yürüyüşler yapılıyor. Sağlık çalışanları da Üsküdar Devlet Hastanesi önünde bir araya gelerek, basın açıklaması yaptıktan sonra köprüye yürümeye başladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Uçak havadayken F16'lar, kanat hizasına gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da onları selamladı.

Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan helikopterle Kısıklı'daki konutuna geçerken de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin birinci yılında anma töreninin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, helikopter pistinden makam aracıyla Kısıklı'daki konutuna geçerken, ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.

BÖLGE HAVA ARAÇLARINA KAPATILDI

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlerin yapılacağı yerlerin de içinde olduğu İstanbul ve Ankara'daki büyük bir bölge görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlet hava araçlarına kapatıldı.





İstanbul ve Ankara'da etkinliklerin yapılacağı bölgelerin de içinde olduğu uçuş sahasına güvenlik için uçuş yasağı getirildi. NOTAM olarak adlandırılan havacıları bilgilendirme notunda bugün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün de içinde olduğu 20 deniz mili yarıçapındaki bir bölge üzerinde görerek uçuş(VFR) yapan helikopter gibi sivil ve görevli olmayan devlete ait hava araçlarına uçuş yasaklandı. NOTAM'da, uçuş yasağının koordinatları ve bilgi notu paylaşıldı. İstanbul'da saat 15:00'da başlayacak NOTAM 16 Temmuz saat 03:00'a kadar geçerli olacak.

İstanbul dışında Ankara'da da etkinliklerin olacağı 20 deniz mili yarıçaplı sahada VFR trafiği yasaklandı.16 Temmuz saat 00:01 de başlayacak olan yasaklama saat 14:30'a kadar devam edecek. Konuyla ilgili yayınlanan NOTAM'da, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafınca görevlendirilen devlet hava araçları,ambulans,şehit nakli, arama kurtarma,organ nakli ile Ankara Esenboğa Havalimanına iniş/kalkış yapan ve geçiş müsadesi olan sivil trafikler hariç,diğer tüm devlet hava araçlarının VFR trafikleri ve tüm sivil VFR trafiklerinin bölgeye yaklaşmasına,girişine ve kalkışına müsaade edilmeyecektir" denildi.

TÜRK BAYRAKLI KAMYON KONVOYU

15 Temmuz darbe girişimi gecesinde askeri araçların kışlalardan çıkışı engelleyen ve sembol olan kamyonlar, dev Türk bayrakları ile kornalar çalarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçti.

15 Temmuz'da darbeci hainlerin kışlalardan tanklar ve araçlar ile çıkmasını önlemek için kamyonlar günlerce askeriye önlerinde nöbet tutmuştu. O geceden sonra sembol olan kamyonlar, anma programlarının yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçti.