Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aldığı ihbarla olay yerine giden itfaiye çavuşu kendi evinin yandığını görünce adeta şok oldu. Özcan, arkadaşları ile birlikte yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

İHA'nın haberine göre, yangın Kışla Mahallesi Okul Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Özcan'ın yaşadığı 3 katlı binanın 2. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın ihbarının yapıldığı adrese arkadaşları ile birlikte gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde görev yapan İtfaiye Çavuşu Uğur Özcan, kendi evinin yandığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Özcan arkadaşları ile birlikte yangına anında müdahalede ederek büyümeden kontrol altına aldı. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında eşi ve çocukları evde bulunmayan Uğur Özcan, büyük üzüntü yaşadı. İtfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı.