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İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl,
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İbrahim Kalın, Erol Parlak ve Yavuz Bingöl'den "Memet'e Ağıt" türküsü

15 Temmuz Anma Etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erol Parlak ve Sanatçı Yavuz Bingöl tarafından şehitler anısına 'Memet'a Ağıt' türküsü seslendirildi

15 Temmuz 2017 Cumartesi, 12:30:11 Güncelleme: 12:41:21 DHA

Türkünün söz ve müziği Prof.Dr. Erol Parlak'a ait. Türkü için Simurg İletişim Sanatları tarafından hazırlanan ve kreatif direktörlüğünü Harun Tan'ın üstlendiği bir video klip de hazırlandı.

Anadolu insanının iman, şehadet, vatan, ayrılık, hüzün ve tevekkül duygularını ifade eden bu türküyü, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere bütün şehitlerimize armağan ettiklerini ifade eden Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, “15 Temmuz'da şehit düşen aziz ruhlar, bu ülkenim bağımsızlığı, özgürlüğü ve onuru için feda-yı can eylediler. Onları hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız." dedi.

Türkünün sözleri ise şu şekilde:

MEMET'E AĞIT

Kara haber tez ulaştı
Ocağıma (ciğerime) ateş düştü
Yitirdim (Del'oldum) aklım dolaştı
Uyan Memedim uyan
Uyan anacığım (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Acın yürekler dağladı
Anan baban kan ağladı
Sevdiğin kara bağladı
Uyan Memedim uyan

Uyan Sevdiğim (babacığım) uyan
Seni verdim ecele
Dayan yüreğim dayan
(Mekanın cennet olsun)
Git canım güle güle
Uyu evladım uyu
Yürek nasıl yanmasın
Sana kasteden zalim
İki cihan onmasın

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YORUMLAR 1
  • Misafir 7 dakika önce
    yürekten olmuş..
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