Adaleti Savunanlar ve Stratejik Araştırma Merkezi ASSAM ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da desteklenen organizasyon Üsküdar Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.



ASSAM Genel Başkan Yardımcısı ve Emekli Albay Ersan Ergür'ün moderatörlüğünü yaptığı panele, 22. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt ve Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka konuşmacı olarak katıldı.



Panelin açılış konuşmasını yapan Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt “tasması okyanus ötesine uzanan kişilerin ortaya çıkardığı bu güç durumun karşında birlik olan toplum, bunun üstesinden gelmeyi başardı” dedi. Ayrıca Niyazi Kurt’a “15 Temmuz’da haberi öğrendiğinizde ne yaptınız?” diye sorduğumuzda “Haberi duyar duymaz oturduğum ilçe olan Pendik’te meydanlara çıktık” açıklamasında bulundu.







Panelde ilk sözü alan Emekli Albay Ersan Ergür, 15 Temmuz'un bir milletin ayaklarına vurulmak istenen prangadır diyerek 15 Temmuz'u organize edenlerin içimizde olduğunu vurguladı.



Ergür; "28 Şubat'ta 15 Temmuz'un temeli atıldı. Dindar ve muhafazakar subaylar fişlendi. 28 Şubat'ı yapanlar, 15 Temmuz'u da yapanlardır. Bizler olaylara bakış açımızı değiştirmezsek, medyanın bize pompaladıkları dışında bir şey anlayamayız." dedi.



Panelist olarak söz alan Prof. Dr. Muzaffer Gülyurt da Türk milletinin gelişmesinin Osmanlı'dan bu yana engellendiğine dikkat çekti.



Gülyurt; "15 Temmuz ile beraber ordu, içindeki kirlerden temizlenmeye başladı." dedi. 15 Temmuz günü evinde olduğunu ve Samsun'dan kızının araması üzerine televizyonu açtığında durumu anladığını belirten Muzaffer Gülyurt, 15 Temmuz için "Türk milletinin kaderiyle ilgili olan bir olay olup darbe girişiminden ziyade bir işgal olduğu" açıklamasında bulundu.







15 Temmuz darbe girişimini ekonomik açıdan değerlendiren Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zelka da ülkelerde darbe sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılara vurgu yaptı.



Zelka; "Gelişmiş ülkelerin, gelişmişliklerini sürdürmek, ihtiyacından fazla ürettikleri malları satmak için pazar niteliğinde ülkelere ihtiyacı vardır. Dünya'daki toplan gelirim %25'ini alan ABD'nin her zaman pazar arayışı vardır. Pazar bulmak için bazı ülkelerde başa geçen liderleri destekler, ülkesini iyi yöneten liderleri de durdurur. Çünkü o liderler ülkesini pazar olmaktan çıkarır. Ülke içinde kendilerine bağlı olarak faaliyet gösteren gruplar sorunlar çıkarır ve darbeye uygun zemin yaratır. Bir bakarsın, darbe olmuştur ve onları istediği yönetim gelmiştir."

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