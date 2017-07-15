Tokat'ta balık tutmaya gittiği gölette serinlemek için girdiği suda kaybolan 13 yaşındaki Mert Yiğit´in cesedi bulundu.



DHA'nın haberine göre olay 3 gün önce merkeze bağlı Güryıldız Beldesi'nde oldu. Beldede oturan 30 yaşındaki Şuayip Güney ve Mert Yiğit birlikte Yeşilırmak´ın eski kanal yatağında oluşan gölette balık tutmaya gitti. Bir süre sonra Şuayip Güney motosikletine benzin almak için 3 kilometre uzaklıkta bulunan akaryakıt istasyonuna gitti. Benzin aldıktan balık tuttukları yere dönen Şuayip Güney, su kenarında Mert Yiğit'in elbiselerini gördü. Bir süre balık tuttukları alanda Mert´i arayan Şuayip Genç durumu arkadaşlarına bildirdi. Jandarma ve Tokat İl Acil Afet Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri suya girdiği tahmin edilen Mert Yiğit'i kanal yatağında 2 gün boyunca aradı. Ancak Mert Yiğit´te ulaşılamadı.

3'ÜNCÜ GÜN ACI HABER GELDİ



Kayıp çocuğu arama çalışmalarına 3´üncü gününde de devam etti. Sabah saatlerinde Tokat AFAD ekipleri ile birlikte Ankara´dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri gölette arama başlattı. Jandarma Arama Kurtarma timleri kıyıda ayakkabısının bulunduğu yerden 20 metre ileride yaptıkları aramada çocuğun cesedine ulaştı. Çevredeki vatandaşları uzaklaştıran Jandarma ekipleri Mert Yiğit´in cesedini göletten çıkardı.

Talihsiz çocuğun cesedi Güryılıdız Belediyesine ait cenaze arasına konularak otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Küçükyıldız Mahalle Muhtarı Ahmet Kırmaz, Jandarma Arama Kurtarma timlerinin 1 saatlik çalışma sonrasında Mert Yiğit´in cesedine ulaşıldığını söyledi.



