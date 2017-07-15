Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 10-18 Haziran tarihleri arasında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı (LSY)'nın cevap kağıtları, aday cevapları ve soru kitapçığı erişime açıldı. İşte detaylar...

LYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI

ÖSYM, internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda, geçtiğimiz ay yapılan LYS'ye giren adayların cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları, sınav soruları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldığı bildirildi.

Adayların, LYS sorularını ve cevap anahtarını görüntülemek için Aday İşlemleri Sistemi (AİS)'e, T.C. Kimlik Numarası ve Aday Şifresi ile giriş yapması gerekiyor. Ardından karşılarına gelen ekranda “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir.

LYS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYINIZ

Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.

lys soruları

LYS cevap anahtarı