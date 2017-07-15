Ankara'da Ulus'tan TBMM'ye yürünecek

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının birinci yılı dolayısıyla düzenlenecek yürüyüşe katılmak için vatandaşlar Ulus Meydanı'nda toplanmaya başladı.

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında yapılacak gece yarısından itibaren başlayacak yürüyüşe katılmak üzere vatandaşlar Ulus Meydanı'na geliyor.

Güvenlik kontrolünden geçirilerek alana alınmaya başlayan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla marşlar söylüyor.

Birinci Meclisten başlayacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisine kadar sürecek yürüyüş kapsamında bazı noktalara demir bariyerler konuldu.

Kızılay'dan TBMM'ye geçecek yürüyüş korteji için de güvenlik önlemleri alınırken, polis helikopteri görevlendirildi.

15 TEMMUZ ANMALARI

15 temmuz anma programı