Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi bugün gerçekleştirildi. FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminin birinci yılı olması ve sınavın 16 Temmuz'da yapılacak olması nedeniyle sınava girecek adaylar, sınavın erteleneceğini beklerken, ÖSYM daha önceden belirlediği takvimde değişiklik yapmadı.

KPSS ÖABT TAMAMLANDI

Öğretmen adaylarının katıldığı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) yapıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen ve saat 10.00da başlayan sınav 11.15'te tamamlandı.

Tek oturumda, 16 branşta gerçekleştirilen sınavda adaylar, 40 soruluk alan bilgisi testi ile 10 soruluk alan bilgisi eğitim testini yaptı.

Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayları sınav binalarına alınma işlemleri tamamlandı. Saat 09.45'ten sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmadı.

ÖĞRETMEN ADAYLARI SINAVA KOŞA KOŞA YETİŞTİ

Adana'da öğretmen adaylarının, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı'na saat 09.45'ten önce yetişmek için maratoncular gibi koşması ilginç görüntüler oluşturdu.

Öğretmen adaylarının katıldığı KPSS ÖABT sınavı saat 10.00'da başladı. Adaylar, anne ve babalarıyla birlikte, sınav başlamadan 15 dakika önce salona alındığı için sabahın erken saatlerinde okul önlerine geldi. Lokman Hekim Anadolu Lisesi'nde ise bayan adayların yoğun olduğu görüldü. Polis ve görevliler saat 08.45'ten itibaren adayları kontrol ederek içeri almaya başladı. Bayan adaylar ise uzun kuyruklar oluşturdu. Polisler, adayları detektör ile arayıp içeri aldı. Bütün uyarılara rağmen adaylar sınava alınmayacak eşyalar ile gelince polis eşyaları dışarı bıraktırdı.

Görevliler saat 09.45'e yaklaştıkça öğrencileri sık sık 'sınava girme süresi bitmek üzere' diye uyardı. Son 5 dakika kala yerleşkeye giren öğrencilerin maratona katılır gibi koşarak sınav salonlarına gitmesi dikkat çekti.

Bazı adaylar ise koşarak 09.43'te içeri alındı. Saat tam 09.45'te ise kapılar kapandı. Sınav ise saat 10.00'da başladı. Veliler derslik önlerinden uzaklaştırıldı.

İsa Hayta isimli vatandaş ise kızının sınava girdiğini ve erken saatlerde gelip okul önünde beklediklerini, herkesin de 09.45 kuralına uyması gerektiğini belirtti. Diğer veliler de okul dışarısında, içeride ter döken çocukları için dua etti.

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