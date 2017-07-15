Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı ( KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi yarın gerçekleştirilecek. FETÖ'nün 15 Temmuz'da kalkıştığı hain darbe girişiminin birinci yılı olması ve sınavın 16 Temmuz'da yapılacak olması nedeniyle sınava girecek adaylar, sınavın erteleneceğini beklerken, ÖSYM daha önceden belirlediği takvimde değişiklik yapmadı. Peki, 2017 KPSS ÖABT saat kaçta başlayacak?

KPSS ÖABT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

13-23 Mart 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017- Kamu Personel Seçme Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2017- ÖABT) 16 Temmuz 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav saat 10.00'da başlayacak ve sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 09.45’ten sonra adaylar, sınav binalarına alınmayacaklar.

15 DAKİKA KURALINA DİKKAT!

Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

DİKKAT: Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Bu nedenle adaylar, saat 10.00'dan en az 1 saat önce sınava girecekleri binanın önünde hazır bulunmalıdır.

Adaylar, sınav salonuna sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportları kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday ilgili oturuma ait Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı/TC Kimlik Kartı veya pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır ve sınava giriş belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.

Adaylar ın sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait cevap kâğıdını kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra ilgili oturuma ait soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar, kendilerine verilen kitapçıklarda yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra kitapçığın kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası ile salon/sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Daha sonra adaylar, kitapçık kapağının arka yüzündeki alanları dolduracaklardır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından sınav görevlileri değil adayın kendisi sorumludur. Bu işlemler tamamlanınca salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.

Sınava giren adayların, kendilerine verilen soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını kontrol edip kendi durumlarına ve Sınava Giriş Belgelerindeki bilgilere uygun sınav evrakı olduğundan emin olmaları aksi takdirde salon başkanını bilgilendirmeleri zorunludur. Gerekli incelemeyi yapmadan sınav evrakını kabul eden ve sınava devam eden adayların, sınav evrakının yanlışlığından oluşacak sorunların tüm sorumluluğu kendilerine aittir.

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELER?

Sınav süresince adayların;

* konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

* salondaki görevlilere soru sormaları,

* kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları,

* müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

* soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları

* birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

* sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,

* sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında/sınav kitapçığında işaretleme yapmaya devam etmeleri,

* sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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