Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yazıkaya köyünde kuru otların tutuşmasıyla çıkan yangında 9 ev ve 7 ahır hasar gördü. Dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.



DHA'nın haberine göre, yangın öğle saatlerinde Erzincan'a 120 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesine bağlı Yazıkaya Köyü'nde meydana geldi.





Samanlığın dışındaki kuru otların belirlenemeyen bir nedenle tutuşması sonucu yükselen alevler kısa sürede çevreye yayıldı. Olay yerine ilçe ve belde belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.





Vatandaşların yardımıyla alevler saatler sonra kontrol altına alındı. Evlerin birbirine çok yakın olması nedeniyle birçok evin çatısı yanarken, 9 ev ve 7 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.





Yangından sonra Vali Ali Arslantaş, 3'üncü Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Serdar Savaş, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Yazıkaya Köyü'ne giderek köylülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.