İzmit'te, açılışı yapılan 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı'na gelecek nesillere aktarılmak amacıyla içerisinde 15 Temmuz sürecini anlatan materyaller konulduğu zaman kapsülü gömüldü.



İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan kapsülün 50 yıl sonra açılacağını söyledi.



İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı açıldı. Açılışa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, şehit yakınları ve gaziler ile vatandaşlar katıldı.

Bin 850 metrekarelik alan içerisine yapılan parkta 15 Temmuz gecesi şahit olanların isimleri, darbe gecesi yaşananların anlatıldığı rölyefler, sembolik olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, süs havuzu, çocuk oyun alanı, yeşil alanlar ile oturma alanları yer alıyor.





KAPSÜL 50 YIL SONRA AÇILACAK



Ayrıca park içerisine hain darbe gecesini gelecek nesillere anlatılmak üzere zaman kapsülü gömüldü. 15 Temmuz Zaman Kapsülü adı verilen kapsülün içerisine hain darbe girişiminin yaşandığı geceye ait görüntüler, fotoğraflar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı meydanlara davet eden görüntüleri, TRT'de darbe bildirisinin okutulma görüntüleri, mobese kayıtları, 15 Temmuz sürecini anlatan sunum, gazete kupürleri, şehit yakınlarıyla gazilerin geceye dair duygularını anlatan mektuplar, şehitlere ait eşyalar konuldu. Kapsül 15 Temmuz 2067 yılında açılacak.





"BİZİM TÜRKİYE'DEN BAŞKA VATANIMIZ YOK"



Hazırladıkları kapsül içerisine 15 Temmuz ile ilgili koyulan materyallerin gelecek nesillere aktarılacağını söyleyen İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, "Burada 15 Temmuz'da verilen kahramanlıkların mücadelenin bazıları sergilendi. Yine burada bir başka daha çalışma yaptık ve 50 yıl sonra açıldığında içerisinde sayın cumhurbaşkanımızın o hain darbeye karşı ilk verdiği emri içeren ses konuşması, başbakanımızın yine aynı şekilde verdiği talimatın bilgilendirmenin kayıtları olan bir kapsülü hazırladık. Bugün hep birlikte o kapsülü yerleştirip kapatacağız ve 50 yıl sonrakilere o bilgilerin aktarılmasını sağlayacağız. Bir anlamda da tescilli hale getirip korunur hale getireceğiz. Bizim Türkiye'den başka vatanımız yok, bin yıldır Anadolu coğrafyasında Müslüman Türk yurdu olarak var olduysak ve zalimlerin korkulu rüyası, mazlumların koruyucusu kollayıcısı olduysak hep bu vatana sahip çıktığımız birlik ve beraberliğe sahip çıktığımız için var olmuşuzdur" dedi.



15 Temmuz kahramanlarını unutmayacaklarını söyleyen Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"15 Temmuz gibi FETÖ ya da bir başka hain örgütün içeriden bizi yıkmaya çalışan hainlerin saldırısına aynı ruhla karşı koyacağız. Bu mücadele sadece 15 Temmuz'da bitmedi bu mücadele sonsuza dek devam edecek, kıyamete kadar devam edecek bir mücadele olduğunu biliyoruz. Hak ile batılın mücadelesi olduğunu biliyoruz. Bu anlamda bize düşen bu kahramanları unutmamak, bu gazilerimizi unutmamak onları gelecek nesillere anlatmak o gücü hissettirmek daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ilim ve fenni kullanmak ve daha kalkınmış bir İzmit ve Kocaeli daha kalkınmış bir Türkiye inşa etmektir"

İzmit

15 temmuz

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Parkı