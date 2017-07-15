FETÖ’nün hain darbe girişimi gecesi Ankara’daki Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı’nda, darbeci general Semih Terzi’yi öldürerek gecenin seyrini değiştiren isimler arasında yer alan kahraman Astsubay Ömer Halisdemir, şehit edildiği noktada yaptırılan anıtla ölümsüzleştirildi. Halisdemir için hazırlanan anıtta, Halisdemir’in şehit düştüğü yerdeki kan izi mermer çerçeve içinde muhafaza edildi. Çerçeve içindeki kan izinin arkasına, bir elinde silah bulunan, diğer eliyle “Dur” işareti yaparken yansıtılan Halisdemir’in bronz heykeli dikildi.

Heykelin arkasına da yine bronz üzerine Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile farklı dönemlerdeki savaşlara ilişkin mücadele anlarının yansıtıldığı bir rölyef konuldu. Rölyef üzerinde, “Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Özel Kuvvetler Komutanlığı Karargâhı” yazıldı. Bu yazının altında, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın temel prensiplerinden “Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şehadet esastır” cümlesine yer verildi. Karargâh bahçesindeki anıtın arkasına ayrıca Ömer Halisdemir Hayratı yapıldı. Hayratta, şair Dursun Ali Erzincanlı’nın Halisdemir için yazdığı “Otuz Kuş” adlı şiir yer aldı. Şehit Halisdemir dün gece de anıt önündeki törenle anıldı. Halisdemir için vurulduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda saat 23.30’da tören düzenlendi. Törene, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da katıldı. Anma töreni kapsamında Halisdemir için yapılan anıta çiçek bırakan Bakan Işık, törenin ardından bordo berelilerle de bir araya geldi.