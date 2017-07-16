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'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı

16 Temmuz 2017 Pazar, 02:51:49 DHA

  • 1 'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı
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    15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Ankara'da Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden, TBMM'ye kadar 'Milli Birlik Yürüyüşü' yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 3 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.

  • 2 'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı
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    DHA'nın haberine göre, Ulus'ta eski Meclis binası önünde, akşam saatlerinde toplanmaya başlayan kalabalığın sayısı kısa sürede 10 binleri buldu. 

  • 3 'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı
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    Saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden yükselen selalarla birlikte yürüyüş başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön sıralarda yürüdüğü yürüyüşte iki farklı kortej oluşturuldu.

  • 4 'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı
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    Bir grup, 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşırken, şehit yakınları ve gazilerin yürüdüğü diğer grup şehitlerin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıdı.

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  • 5 'Milli Birlik Yürüyüşü'nde 3 kilometre uzunluğunda bayrak taşındı
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     Yürüyüş sırasında kalabalık sık sık tekbir getirip FETÖ aleyhine sloganlar attı. Korteje Sıhhıye ve Kızılay'da bekleyen grupların da katılmasıyla kalabalığın sayısı gecenin ilerleyen saatlerinde daha da arttı.

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