15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılında, Ankara'da Ulus'taki Birinci Meclis binası önünden, TBMM'ye kadar 'Milli Birlik Yürüyüşü' yapıldı. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte 3 kilometre uzunluğunda Türk bayrağı taşındı.
DHA'nın haberine göre, Ulus'ta eski Meclis binası önünde, akşam saatlerinde toplanmaya başlayan kalabalığın sayısı kısa sürede 10 binleri buldu.
Saatler 00.13'ü gösterdiğinde camilerden yükselen selalarla birlikte yürüyüş başladı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ön sıralarda yürüdüğü yürüyüşte iki farklı kortej oluşturuldu.
Bir grup, 3 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağını taşırken, şehit yakınları ve gazilerin yürüdüğü diğer grup şehitlerin fotoğraflarını ve çeşitli pankartlar taşıdı.
Yürüyüş sırasında kalabalık sık sık tekbir getirip FETÖ aleyhine sloganlar attı. Korteje Sıhhıye ve Kızılay'da bekleyen grupların da katılmasıyla kalabalığın sayısı gecenin ilerleyen saatlerinde daha da arttı.